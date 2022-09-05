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中秋佳節遊新都會「蒲公英の町」 打卡賞月

行政人員版 04:00 2022/09/05

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今個星期六就係中秋節，大家諗到去邊度賞月未？黛安收到風，葵芳新都會廣場已為大家打造「蒲公英の町」活動，即日起至10月30日，商場L4露天廣場設置咗繽紛蒲公英裝置及閃亮拱門，變身甜蜜花圃及閃爍「蒲公英小路」，花圃前係一座小孩藝術雕像，裝置會不時向四周放送幻彩泡泡，締做夢幻氛圍，訪客亦可喺許願牆前影返輯靚相。

透過水幕牆上方嘅戶外大電視，大家更可向親友發送祝福，玩法好簡單，只要喺指定時間參加「Wishing Dandelion」電視互動遊戲，掃描場內二維碼後，即可揀選心水願望如「旺到飛起」、「荷包漲爆」等，祝福語隨即會投射到大電視屏幕。

而喺指定時段參加電視互動遊戲，最快完成並分享到社交平台嘅50位參加者，仲可獲「食飯睇戲玩住賞」獎賞，包括$50電影贈券或$50指定餐飲贈券。

中秋迎月及正日晚上，商場更安排咗Busking Night，喺L4露天廣場由年輕樂隊作現場演奏，顧客仲可憑中秋當日場內指定餐飲商戶嘅電子消費收據（滿$100或以上），換領Bless「賞月水果杯」㖭。

本文轉載自《晴報

蒲公英花圃

電視互動遊戲

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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