每年9月是莘莘學子的開學時間，除了本地升學，不少家長都打算送子女到海外升學，培養子女獨立生活的能力，拓展他們的國際視野，體驗不同文化，以及提升英語或其他外語的能力。海外升學好處多，但作為家長的就要具備更豐厚的財政實力。究竟要有多少儲備，才能應付子女海外升學的學費和生活費？家長如何為這筆開支未雨綢繆？



海外升學費用高昂



根據國際知名遊學機構EF的資料，香港學生四大海外升學熱門地點──英國、美國、澳洲和加拿大的學費和生活費均非常高昂。（註1）

以費用最低的澳洲和加拿大來計算，4年的大學學費加上生活費共需港幣200萬，假如家長選擇送子女往英國或美國升讀大學，甚至打算讓子女及早適應外國生活，由中學開始便負笈海外，所涉及的費用更是以倍數增加。誠然，滙率不時變動，上述的費用就會有所變化，即使是幾個點子的上落仍是為數不菲。若家長有此計劃的話，定必要盡早做好財政規劃，為子女設立教育基金。



設立子女教育基金各途徑的利弊



全球進入加息周期，銀行活期和定期存款利率也跟隨大勢上升，資金放在銀行儲蓄無疑是風險最低，但也是芸芸投資選項中回報較低、增長較慢的。即使提早十年八載開始籌集百萬資金，銀行儲蓄累積資金的速度未必能追上學費和生活費日後的升幅，因此不少人既會繼續以活期和定期儲蓄，同時也會直接投資於金融和房地產市場，務求於既定時間內賺取最高回報。可是，金融市場近年表現異常動盪，全球地緣局勢和經濟正進入極不確定的環境，香港經濟也因此而受拖累，這個時候不論是投資股票、債券、房地產或其他金融產品，未來一段時間或難以輕易享受像過去近20、30年來較安穩的局面之餘，甚至或要承受更大的投資波幅。



除了以上方案，投資相連壽險（簡稱「投連險」）亦是另一種可取的理財選擇方案。這類保險產品集投資與保障於一身，但就較一般儲蓄保險有較高的自主投資成分，透過中長綫定期供款及投資，家長可利用平均成本法平衡投資市場短期波動風險。投連險涵蓋股票、債券、不同地域與行業的基金等資產類別，而且一般市場上的投連險產品並不設投資選項轉換費，以中長線投資工具而言可節省轉換費用，以便家長根據自己的理財需要及風險承受能力，靈活選擇和不時調動投資組合，實踐教育基金等的中長線投資目標。不過，投連險並不適宜用作短期投資，有短期資金周轉需要的家長就要格外注意。



儘管美國進入了加息周期，加上俄烏戰爭和地緣政治紛爭持續，通脹高企，圍繞全球經濟的陰霾仍未消散，蘇黎世保險（香港）作為本港投連險產品先驅者之一，仍會在今年陸續推出新產品，切合市民分散投資及保障的需要，以及方便家長提早為子女的教育開支做好財務規劃。



註1：EF - 海外升學費用 https://www.ef.com.hk/further-study/cost/

（特約）