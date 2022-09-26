結構性通脹高企影響深遠　未來10年資產類別表現及策略性資產配置

▲ 瑞士百達亞洲財富管理香港分行行政總裁兼北亞總監吳港生

瑞士百達財富管理最近發佈2022的年度報告《前瞻•十年》，展望未來10年的經濟預測、53個資產類別的預期回報，以及策略性資產配置。



未來10年，瑞士百達財富管理預期美國及歐元區的潛在GDP增長均值分別為2.0%及1.6%。已將中國未來五年的GDP預測平均調整30個基點至4.8%（相比2021年《前瞻•十年》所預測的5.1%），並仍認為未來10年中國GDP將保持年均增長4.6%。



趨向結構性通脹高企



整體而言，重返疫情前低通脹環境的可能性較低。這種轉變源自以下五個因素：人口結構變化；當前創新浪潮的通縮效應逐漸消退；新興經濟體（主要是中國）的經濟模式變化；受國家加強干預的逆全球化趨勢；以及隨著抑制負面外部效應的措施加強，大政府回歸。



全球經濟或將面臨能源直接成本以及其他間接成本的結構性增長，間接成本包括碳定價和政府鼓勵減少對化石燃料依賴的舉措。2018年以來美國主導的貿易關稅上升（特別針對來自中國的進口商品）、俄烏衝突對全球的影響，及全球運輸成本高企，將可能加快「回流」趨勢以限制供應鏈弱點。瑞士百達財富管理估計結構性通脹將在美國達到長期年均2.8%（疫情前年均為1.8%），在歐元區達到1.9%（疫情前年均為1.4%）。



瑞士百達亞洲財富管理香港分行行政總裁兼北亞總監吳港生表示：「全球經濟趨向長期通脹高企，將會對資產類別表現和策略資產配置產生深遠而持久的影響。依賴固定收益作為主要回報來源的投資者或將受重創。長期通脹高企會影響貨幣政策，而且令大題：宏觀經濟數據和政策取態更為波動，繼而威脅金融穩定。



我們預期未來10年絕大部分資產類別的年均回報率將低於過往幾十年。我們分析所見，現金和核心主權債券等所謂『避風港』資產類別的回報率將尤其低迷。我們預計在未來10年，美國現金平均名義回報僅為1.9%，歐元現金僅為1.2%。按實際價值，現金每年可能損失超過1%的資本價值，即10年內會縮減逾10%。」



實物資產和私募股權



投資實物資產和私募股權應可繼續獲得卓越回報，但最新預測顯示，按年回報將未達雙位數。回報下降主因有三：估值高企、融資成本將攀升，以及私募股權資產類別日漸飽和。私募股權基金經理有能力調整投資策略和選擇最佳收購目標，這可能令回報率高於預期。



作為債券的替代選擇，包括房地產在內的許多實體資產類別仍有吸引力。通脹導致的利率上升亦會對房地產估值帶來壓力，但應會支持現金流，因為房地產租金一般與通脹（通常是消費者價格指數）掛鉤。



較高的通脹應可提高捐贈基金式資產配置的吸引力



吳港生補充: 「 在進行資產配置時，投資者將愈來愈關注能夠真正保護資本的資產類別。根據我們的研究，實物資產作為捐贈基金配置的主流選擇便符合這個要求。在結構性通脹高企的前景下，更宜採用捐贈基金方式投資（endowment style investing）。

導致金融不穩的因素愈來愈多，通脹趨勢不斷變化，增加實物資產配置的需要，都要求精確界定投資者的目標。界定投資者概況有各種不同的分水嶺，而關鍵仍取決於他們對實際盈利能力所定的目標，還包括其投資週期和承擔風險的意願。 」



如欲了解更多，請即瀏覽 https://bit.ly/3KOMPOo。



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（特約）