亞洲財富管理市場備受矚目

過去30年，亞洲銳變為經濟增長動力來源，並與全球貿易、資金和人才的流動融為一體。



相比瑞士寶盛超過130年的歷史，亞洲區業務發展時間相對較短，但得益於區內財富增長，令亞洲成為瑞士寶盛的第二大市場。該行策略建基於度身訂造的一流財富管理體驗，定位為提供可持續盈利增長的首選財富管理機構，致力助客戶達成事業、個人生活，以至為下一代作周全安排等財務目標。



塑造亞太區的未來



亞太區對瑞士寶盛的發展非常重要，從2005年開展到今天已佔全球業務四分之一。亞洲佔了瑞士寶盛全球7個記帳中心中的兩個，亦佔全球員工數目23%，其中新加坡及香港以人數計分別排第二和第三。



瑞士寶盛董事會成員及亞太區首席執行官李光榮(Jimmy Lee)說：「我們將繼續加快在大中華、東南亞和印度等市場的發展足跡，專注於拓展人才儲備、財富管理平台和各項配套以把握機遇。」



瑞士寶盛在亞洲業務龐大，並具有雄心勃勃的發展計劃。該行在區內建立了本地戰略合作夥伴關係，例如在日本與野村控股合作和在泰國與泰國匯商銀行合作；而且其印度市場綜合業務是全球最大之一，更是印度境內最大的外資財富管理機構。



瑞士寶盛在大中華市場擁有經驗豐富的銀行家團隊，為客戶度身訂造全面且多元化的財富管理及家族辦公室方案，未來將繼續加大投資，強化本地價值主張把握區內增長機遇，創造更多超越財富的價值。該行對大中華市場極具信心，將以香港為樞紐，在太古坊二座新設立達10萬平方呎的辦公室，瑞士寶盛大中華區私人銀行主管及香港分行行長戚志雄(David Shick)說：「這反映我們對香港作為領先金融中心的地位充滿信心。我們打造未來辦公室，設計上加強了靈活性和可持續發展的需求，讓瑞士寶盛的團隊能有效使用卓越的基礎設施和完善的工作空間，致力增長業務，達成可持續發展目標。」



專注於超高淨值和高淨值客戶的瑞士寶盛，在競爭激烈的亞太區具有獨特地位，其特點是擁有多元化且經驗豐富的團隊。在2022年《Asiamoney》私人銀行業獎榜上瑞士寶盛獲得「亞洲最佳私人銀行—專注業務」、「亞洲最佳私人銀行—高淨值客戶服務」及「新加坡最佳家族辦公室服務」；也在2021年《亞洲私人銀行家》年度卓越大獎獲得東盟組別的「最佳私人銀行—南亞市場」及連續兩年獲得「最佳私人銀行—全球印度市場」。



為亞洲未來世代改革創新



新一代投資者傾向重視可持續發展、慈善事業和傳承規劃。「我們持續投資於科技，加強數碼聯繫，構建可擴展及可持續的平台。」瑞士寶盛香港分行市場及財富管理方案主管Yves Klenk表示：「我們的《2022年全球財富和高端生活報告》發現超高淨值客戶對於投資選擇愈見謹慎，並對責任投資興趣日濃。亞太區客戶對公平貿易、倫理道德和ESG的重視程度相當高。人們投資的地點和方式可對世界產生重要正面影響，就如我們的研究發現，愈富有的人愈願意選擇負責任的投資選項。」



去中心化金融將於未來十年改變業界，把握亞洲的增長機遇相當重要，例如協助客戶利用分散式帳本技術尋找顛覆市場和投資的機會。瑞士寶盛在新加坡成立的首個創新實驗室Launchpad正研發新的工具，例如更簡單的電子銀行證券交易系統和集合WhatsApp和微信的「BJB」通訊平台，方便客戶經理更簡單和安全地與客戶保持聯繫。而專利的數碼諮詢平台（DiAS）提供客戶目標的整體概況，幫助發現參與市場的機會，獲頒「2021年亞洲財富科技獎—前台方案」類別獎項。



創新固然重要，但瑞士寶盛深信最終成功關鍵在於人才，將致力於團隊的長遠發展，竭誠為客戶提供優質貼心的服務，從而創造超越財富的價值。



（特約）