新盤接力登場 9月續看俏 地產版 2022/09/06 分享： 分享： 上月多個新盤以貼市價開賣，「焫着」新盤市場，其中位於屯門的NOVO LAND及粉嶺ONE INNOVALE更掀起新一波的搶購潮，搶盡市場焦點。踏入9月，新盤的戰場由新界區轉移至市區，市場估計有約10個 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 經營環境惡化 代理淘汰戰升級 2022/09/05 經營環境惡化 代理淘汰戰升級 地產代理 是轉型的時候了 2022/09/02 地產代理 是轉型的時候了 國際大城市 高樓價難免 2022/09/01 國際大城市 高樓價難免 港樓市承接力 漸見增強 2022/08/31 港樓市承接力 漸見增強 茂波Plan撑換樓 逐步見效 2022/08/30 茂波Plan撑換樓 逐步見效 加息 一手市場 啟德 粉嶺 天水圍 Wetland Seasons Bay NOVO LAND PARK PENINSULA MIAMI QUAY I Larchwood