新盤接力登場 9月續看俏

上月多個新盤以貼市價開賣，「焫着」新盤市場，其中位於屯門的NOVO LAND及粉嶺ONE INNOVALE更掀起新一波的搶購潮，搶盡市場焦點。踏入9月，新盤的戰場由新界區轉移至市區，市場估計有約10個

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