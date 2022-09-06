廖偉麟估投資氣氛難好轉 防守為主 保持實力 地產版 2022/09/06 分享： 分享： 投資市場轉淡靜，正八集團廖偉麟（Jeffrey）認為，環球政治局勢令投資氣氛難轉好，故現時仍以防守為主，保持實力。 環球局勢不穩 市況淡靜 近一個多月整體市況轉淡，工商舖大手買賣亦不例外，交投較為淡靜。受 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 東尼 欄名 : 八通天 最新專欄文章 更多 一太精於全幢買賣 促成2.75億交易 今日 一太精於全幢買賣 促成2.75億交易 CBRE生意甚佳 投資部又有進帳 2022/08/30 CBRE生意甚佳 投資部又有進帳 美聯工商舖生意轉佳 盧展豪：2代理行差距不大 2022/08/30 美聯工商舖生意轉佳 盧展豪：2代理行差距不大 世邦再下一城 助中金大手租樓 2022/08/23 世邦再下一城 助中金大手租樓 工商舖價跌至低位 馬僑生：寬入境推動商務 2022/08/23 工商舖價跌至低位 馬僑生：寬入境推動商務 疫情 加息 商舖 戰爭 日圓 九龍灣 九龍