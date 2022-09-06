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廖偉麟估投資氣氛難好轉 防守為主 保持實力

地產版 2022/09/06

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投資市場轉淡靜，正八集團廖偉麟（Jeffrey）認為，環球政治局勢令投資氣氛難轉好，故現時仍以防守為主，保持實力。

環球局勢不穩 市況淡靜

近一個多月整體市況轉淡，工商舖大手買賣亦不例外，交投較為淡靜。受

...

撰文 : 東尼

欄名 : 八通天

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