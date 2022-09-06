疫情的確改變了全國人民的所有方面，包括生活工作及出行習慣。一位老闆級長輩不無感慨地提到，過往，二維碼跟他全無關係，智能手機通信App也不用，沒有支付寶。但經過疫情，目前生活上根本離不開二維碼了。甚至乎，我們可以這樣理解：二維碼及其掃進去的資料，會漸成為中國人的數碼身份證明。

也許，離每個人一出生就附帶一個條碼的科幻情節真不遠了。上周在網絡上，就瘋轉一張圖，當中見到幼稚園的小孩在排隊做核酸，每人的頸上，吊着一個二維碼。

現實中，疫情期間，副作用是令這種每人的數碼式生活變得徹底而必須。試想像一下這年來，大家的數碼身份及資料已有多少被記錄，進入大數據。

由最外在的身體出行，場所碼基本上登記了一天的進出行程，那包括了出入的場所及交通工具。配合全球密度最高的CCTV街邊及建築物空間攝錄器，現在由中國任何一個地點，去到另一個地點的行蹤，若果真的要查的話，肯定查到。

其次是這種碼，掃進去之後的後台信息也極為豐富，因為每每和不同機構綁定，如支付寶、政府部門或各種醫療單位，所以有需要的話，變相也是可查出一個人的財務、健康情況。之前在內地做核酸，最麻煩是各地的健康碼不互通，導致去到其他省就不承認原地的核酸記錄，但一旦打通了跨省的全國資源數據，好的方面可能是憑健康碼出行會較便利，但同時可能出現個人資料更易外洩及被登入的問題。

再者，就是大家到現在還是極少討論那麼多核酸採集，會有甚麼副作用。DNA構成，每人的最基本生物特徵及結構，家族系譜都入數據庫了，不知可供甚麼科技研發或管制。