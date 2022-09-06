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吃日本桃減肥

副刊版 2022/09/06

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今天下班，我拿着一大盒日本桃，是戰友送來的禮物。

我致電Bonnie：「吃飯了嗎？來我家吃甜品。」我肯定這時候的她一定瞪大雙眼，她問：「甜品？真的嗎？」我說清楚一點：「是日本水蜜桃。」她有點失望：「不了。已換了家居服，而且，不想浪費一個口罩。不過，我不介意你拿過來我家吃。」

我熟知她的惰性，於是說道：「等一會吧！我要先服侍我家主子，放好貓罐頭再到你家。」她說：「你真是大好人。」我道：「我總不能一個人幹掉六大個桃，只是分享卡路里吧！」

Bonnie抱着一包增量裝薯片應門，我說：「嘩！你又放減肥假嗎？」我拿走她的薯片，她苦着臉說道：「經前綜合症，我很想吃點零食。」我點點頭，說道：「明白的。但可以試一試用水蜜桃抵抗零食的誘惑。」

「水蜜桃不是也很高糖嗎？」她問。

「這個說法，並非全對。吃水果，只要適量，便沒有問題，好像這個月當造的日本水蜜桃，是港人的恩物，人人也覺得它很甜，好像很致肥，其實一個大型（約三百八十克）的蜜桃，熱量是一百五十卡左右，當中糖份約有三十克，以一個成年人為例，每天吃三分之二個至一個，還是可以接受的。」我解釋。

Bonnie登時眼睛放亮，盯着桌上的水蜜桃。

我繼續說道：「水蜜桃水份高、纖維多，一個大型的，已有約五克纖維，飽足感很不錯，是減肥的健康甜品。另外，值得留意的是，它的升糖指數低，比西瓜或蜜瓜，更適合糖尿病人。」

「好。我就暫緩幹掉那包薯片的計劃。」她這邊說着，那邊已抓着一個水蜜桃。

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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