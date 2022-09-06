上周第三次看陳恩碩（Tom）一手包辦編劇、作曲、填詞、導演和監製的音樂劇《我們的青春日誌》。第三次看，仍被很多場景觸動泛淚，是《我》劇魔力所在。

故事圍繞中學女領導嚴校長為求「光榮」退休，以地獄式操練她任教的最後一屆DSE學生，究竟這是為學生好抑或滿足一己虛榮？另一邊廂，重遇睽違幾十年的初戀情人，促使嚴校長面對曾有過青春、夢想、快樂、愛情和真摯的自己，但她當年選擇了放棄和妥協，打拼出今天的風光，卻從未快樂過，面對昔日種種，是否要把自己的遺憾伸延至下一代……這是嚴校長要反思的問題。

《我》劇呈現了多層次的「青春」。這一代年輕人是現在式的青春，面對考試壓力、兩代矛盾、留戀和遠飛的掙扎、夢想與現實的角力等，尾聲一句：「無本錢先至係你哋最大嘅本錢」，擲出一個有力的留白給年輕觀眾想像。

上一代人所面對的，是過去式的青春，夾雜了多少次放棄、妥協、迷失、遺忘和遺憾？有幾多成年人完全無憾？人生最大的課題，就是學習如何面對回不去的事實。面對遺憾，不是只有一條路，要繼續向自己和他人製造更多痛苦和遺憾？還是將遺憾轉化為成開悟自己和成就他人的力量？嚴校長可以是你我他的影子，選擇執迷抑或放下，因人而異。《我》劇是個關於不同年代的人面對「夢想」的心路歷程，無論哪個年紀觀看，總有被感動和觸動的時刻。

九月開始，《我》劇成為香港首個長壽音樂劇，在葵涌EDGE場館恒常演出，台詞和歌詞全部是廣東話，Tom更堅持用現場樂隊伴奏。我問為何？他說：「音樂劇應該要有live band！」劇裏劇外，都在探索「夢想」，把音樂劇成為港人日常，一直是Tom的夢想，他不惜工本踏出極不容易的第一步。這是齣非常高水準的音樂劇，究竟「長壽音樂劇」這個夢想能在香港走幾遠？當然不能單靠Tom一人，而是需要更多香港人一起為這個夢接力。