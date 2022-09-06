人才+行業政策 推動港創科發展

新一屆特區政府上任後，多番強調要大力發展創科，除了表示將增加研發方面的投入等措施，更加要在全球「搶人才」，對於正在加快數碼化進程的本港企業來說，無疑是一件好事。根據澳洲會計師公會最新調查顯示，有73%的香港受訪者表示，其所在企業已經制定了數碼化轉型戰略，亦有91%受訪者表示，其企業在過去一年有採取科技相關的舉措，推動數碼化。

要進一步推動本港創科發展，筆者建議從「人才政策」以及「行業政策」兩方面着手。

公會的調查結果顯示，逾三分之一受訪港企坦言，科技人才短缺阻礙了科技應用進程。事實上，疫情推動科技快速發展，全球對科技人才的競爭加劇，特區政府也清楚這一狀況，因此預告將會在新一份施政報告出台更多措施，吸引挽留人才。然而，搶奪人才需要跨部門通力合作，亦應與業界保持溝通，了解實況。有幾個方面建議可以考慮：

與城市規劃目標一致 持續落實

首先，創科方面的人才政策應該具有全局性、前瞻性和持續性。全局性是人才規劃需與城市規劃保持目標一致，從城市定位發展方向、長遠競爭力以及地區整體布局策略性思考；前瞻性是指應了解創科未來趨勢的前提下，釐清城市創科發展將需求大增的人才類型和所需技能，更有針對性和系統地投入資源，以吸引和培育相關人才，例如市場對於數據科學、機器人科學、材料科學、在元宇宙創造虛擬體驗等技術領域的人才求賢若渴，而在商業科技應用方面，能同時掌握科技和商業知識，以制定不同方案解決企業問題的方案架構師（Solution Architect），亦是十分難求；持續性則是指政策從制定到執行需要長達幾年甚至十數年才見效，例如STEM的基礎教育、大學課程的優化設計等，因此需要持之以恆落實。

以人才吸人才 構建創科生態圈

其次，政府可考慮簡化人才來港程序，並做好配套措施，而上文提及的全局性和前瞻性，對於支持規劃中的北部都會區發展至關重要。定位國際創科發展的北部都會區，預計將創造逾15萬屬科研人才的職位，對此建議特區政府可考慮通過優才計劃和簡化通關來往手續，例如允許創科人才免工作證，在北部都會區和大灣區鄰近城市內自由流動。

此外，由於海外人才通常是以一個家庭的方式到其他地方工作，能否提供良好的生活環境、醫療及教育配套設施，是吸引海外人才來港的關鍵。

另外，政府還應考慮吸引和培養更多創業者，以人才吸引人才。這一點可以借鑑深圳的成功經驗，當大型創科企業在當地發展，吸引大批來自各地的優秀科研人才，部分僱員積累足夠的經驗和資本後，會考慮創業，從而創造更多科企和職位，形成規模效應，並逐步構建起一個可持續發展、共享資源和智慧的社群及創科生態圈。與此同時，行業政策的配合與此相輔相成，不可或缺。

針對性政策 支持具潛力產業

行業政策是指通過有針對性的政策措施，例如行政支持、稅收優惠或財政補貼等，重點發展未來高增長的產業，以及利用科創集中地構建有利初創企業的生態圈。

香港可以借鑑新加坡等地，盤點有潛力又能為城市帶來高增長的產業，尤其是針對現時存在的痛點、而能夠提供創新方案的行業，予以政策支持，例如老齡化社會衍生的樂齡科技和高新醫療器械，以及由此產生對新材料技術的需求和生物科技突破等，都可被納入考慮範疇。有明確的產業支持政策，就會逐步創造更廣闊的市場供需。

除了扶持創科企業在港創辦，生態圈建設還包括幫助初創企業開拓市場，以及獲得利潤回報，例如可以考慮利用北部都會區與深圳接壤的區域，劃出可以進行少量實驗性生產的高端工業地區，幫助初創企業的研發成果商品化。政府亦應繼續通過公開不同部門亟待創新的服務和流程，給予初創企業更多投標機會，並以背書（endorsement）形式助其推廣到內地或海外市場，在本港構建完整而充滿活力的創科生態圈。

官產學研合作 探討完善措施

官產學研多方合作也是成敗的關鍵，由政府牽頭與創科園區，如科學園及數碼港等，偕同企業和研究機構共同探討，如何制定更完善的創科營商環境措施，以及擴大與大灣區內其他創科園區合作交流，搭建更大的平台，令初創企業有豐富資源尋找第三方合作夥伴及客戶。

「引入來，走出去」是香港可以幫助國家創新發展的價值，而同樣重要的是，在過程中可以同時支持香港創科生態圈的發展，培育本地人才，共創雙贏。

「引入來走出去」 與國家共創雙贏

同時，在規劃優化本港現行的稅制時，亦應將吸引高端人才和來港新投資納入重點考慮範圍，制定與目標一致的稅務規劃和優惠政策，尤其通過稅務優惠，支持本港初創科企的發展。

在10月公布的本屆特區政府首份施政報告，我們期待能見到有策略性和可行性、有助促進香港創科發展和企業數碼化轉型的措施，將香港打造成為滙聚全球頂尖創科人才和企業的國際創科中心。

▲ 「引入來，走出去」是香港可以幫助國家創新發展的價值，在過程中亦可同時支持本港創科生態圈發展，培育本地人才，共創雙贏。（資料圖片）