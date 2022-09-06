港拓一帶一路市場 從RCEP着手

國務院副總理韓正於上周三（8月31日）以視頻方式，出席第7屆在香港舉辦的「一帶一路高峰論壇」並致辭。韓正在致辭中指出，一帶一路是國家經濟發展的重要計劃之一，並表示中央長期支持香港在一國兩制原則之下，發揮其獨特地位和優勢（例如普通法、國際化），積極參與共建一帶一路，為計劃作出貢獻，同時也可以從中受益。

韓正指出：「香港具有背靠祖國、聯通世界的顯著優勢，是一帶一路建設的重要節點。我們支持香港鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，拓展暢通便捷的國際聯繫，與更多國家開展更緊密的交流合作，擴大經貿合作網絡。」

發揮聯通優勢 促內地連接世界

回歸25年以來，香港充當內資「走出去」的通道、外資「引進來」的跳板，成就全球有目共睹。在一帶一路建設上，香港要持續發揮好「聯通」的優勢，成為內地連接世界的橋樑和紐帶。

韓正提出「4點希望」：一是希望香港繼續主動作為，推動與共建國家開展更多務實合作；二是希望香港做強專業服務，打造一帶一路綜合服務平台；三是希望香港加強人文交流，促進一帶一路沿綫民心相通；四是希望香港深化與內地合作，更加積極主動融入國家發展大局。筆者認為，這「4點希望」十分適時，對重建香港「後疫情」經濟甚具啟發性。

近年世界局勢大亂，新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、中美貿易戰等事件，嚴重影響全球經濟，香港亦不能倖免，在重重困難壓迫之下，香港經濟發展不能只靠食老本。過往香港偏重歐美市場，但在上述因素影響下，歐美經濟亦每況愈下，因此香港必須要開拓新「米路」。

筆者認為，在國家的支持下，一帶一路必然是極佳的選擇，況且香港可以從小處做起，先開拓一帶一路中「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的成員國市場；這建議並非無的放矢，RCEP主要是由東盟（ASEAN）發起的協定，而香港與東盟的貿易關係密切。

從東盟至一帶一路 穩中求勝戰略

根據香港貿易發展局的數據，在2021年，東盟是香港的第二大貿易夥伴，香港與東盟的商品貿易總額達12,468億港幣，相當於香港全球商品貿易額的12.1%；東盟還是香港的第二大商品供應地，香港自東盟進口的商品總值為9,088億港幣，佔全部進口商品的17.1%；香港亦是東盟與內地商品貿易的重要轉口港，兩地經香港的轉口貿易達6,241億元港幣。

因此，香港的新市場拓展從東盟至RCEP再至一帶一路，絕對是一套穩中求勝的戰略。然而，要想成功推行，的確需要「香港繼續主動作為」。

開放更多學位 打造「國際大學城」

另外，在「加強人文交流」方面，政府可以考慮開放更多學位予一帶一路沿綫國家的學生。香港的大學是國際化教育的全球典範，5所大學更是位於QS世界大學排名的百名之內，香港有條件打造成為「國際大學城」，吸納更多外國學生來港就讀。特區政府一方面可以好好利用外來的學生，讓他們畢業後留在香港，解決香港正在面對的人才流失問題；另一方面，就算學生畢業後不留港，他們仍可以促進「民心相通」，即使身在家鄉，仍能心繫內地及香港。

最後，筆者建議本屆特區政府可以認真地考慮，把韓正副總理的「4點希望」轉化為行動規劃，並爭取納入將於10月19日發表的《施政報告》內，朝着「以結果為目標」出發。

▲ 過往香港偏重歐美市場，但目前歐美經濟每況愈下，香港必須要開拓新「米路」，而在國家的支持下，一帶一路必然是極佳的選擇。（新華社資料圖片）