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新LG Art Lab 智能電視引進NFT

行政人員版 2022/09/06

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科企順應元宇宙熱潮，積極進軍加密貨幣和區塊鏈業務，甚至在智能電視產品新增NFT內容顯示功能。LG集團昨發布NFT平台LG Art Lab，針對旗下智能電視產品新增NFT內容顯示功能。

該NFT功能僅限

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欄名 : 科技新知

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