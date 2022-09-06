新LG Art Lab 智能電視引進NFT 行政人員版 2022/09/06 分享： 分享： 科企順應元宇宙熱潮，積極進軍加密貨幣和區塊鏈業務，甚至在智能電視產品新增NFT內容顯示功能。LG集團昨發布NFT平台LG Art Lab，針對旗下智能電視產品新增NFT內容顯示功能。 該NFT功能僅限 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星7月網安事故 洩部分美客戶資料 今日 三星7月網安事故 洩部分美客戶資料 Android 14 將支援衛星通訊 2022/09/05 Android 14 將支援衛星通訊 南韓研新系統 30米內自動充電 2022/09/05 南韓研新系統 30米內自動充電 iPhone 14 Pro Max山寨版 搭載仿iOS主題Android系統 2022/09/02 iPhone 14 Pro Max山寨版 搭載仿iOS主題Android系統 三星新摺機限定店 進駐銅鑼灣名店坊 2022/09/02 三星新摺機限定店 進駐銅鑼灣名店坊 科技行業 LG 元宇宙 NFT 商業 美國 產品 電視 區塊鏈 作業系統