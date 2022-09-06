三星7月網安事故 洩部分美客戶資料 行政人員版 2022/09/06 分享： 分享： 三星（Samsung）近日發布一份安全公告聲明，發現在7月下旬發生的網絡安全事故中，有未經授權的第三方，從該企系統獲取了部分美國客戶資料，洩露數據包括客戶姓名、生日、聯絡方式及產品註冊等資料。 三星已採 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 新LG Art Lab 智能電視引進NFT 今日 新LG Art Lab 智能電視引進NFT Android 14 將支援衛星通訊 2022/09/05 Android 14 將支援衛星通訊 南韓研新系統 30米內自動充電 2022/09/05 南韓研新系統 30米內自動充電 iPhone 14 Pro Max山寨版 搭載仿iOS主題Android系統 2022/09/02 iPhone 14 Pro Max山寨版 搭載仿iOS主題Android系統 三星新摺機限定店 進駐銅鑼灣名店坊 2022/09/02 三星新摺機限定店 進駐銅鑼灣名店坊 商業 科技行業 Samsung 美國 信用卡