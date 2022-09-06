三星7月網安事故 洩部分美客戶資料

三星（Samsung）近日發布一份安全公告聲明，發現在7月下旬發生的網絡安全事故中，有未經授權的第三方，從該企系統獲取了部分美國客戶資料，洩露數據包括客戶姓名、生日、聯絡方式及產品註冊等資料。

三星已採

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