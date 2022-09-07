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《古飛樂 The Gruffalo》音樂劇

副刊版 2022/09/07

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由英國Tall Stories改編著名繪本《古飛樂》的音樂劇，以歌曲、歡笑、驚嚇及趣味元素，帶領觀眾一起置身黑森林之中，參與一場驚險的歷程！老鼠阿斗在尋找榛子的途中，遇上狡猾的狐狸和老貓頭鷹，於是編出

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