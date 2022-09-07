優化政策配套搶人才 谷創科發展

特區政府連番喊話要「搶」人才，吸引全球頂尖創科人才滙聚香港。誠然，在全球日益白熱化的科創人才爭奪戰中，政府需要更「快、狠、準」地落實人才政策，方能脫穎而出，然而說時遲那時快，新加坡已在上月底宣布推出新的「海外網絡和專業簽證」計劃，允許申請人家屬在新加坡工作，毋須為其申請工作簽證，在科學與科技方面有卓越成就的申請人，甚至可以豁免月入門檻，假若香港短期內拿不出實際措施的話，「搶」人才只會淪為空談。

內地博士學歷人士 留港意願低

香港要達到國家「十四五」規劃中所確立的國際創新科技中心地位，必須吸納大灣區以及世界的高端人才，令香港成為大灣區中的人才高地，但香港對「搶」人才是否有足夠的把握？

為了解大灣區人才在香港的發展意願，團結香港基金與香港大學和香港中文大學合作，訪問了3,012名現居於香港的內地高學歷人士。結果發現，多達70%透過科技人才入境計劃來港的受訪者，不打算長期（超過5年）留港發展；同時，與其他大部分行業相比，從事專業、科學及技術活動的人才，長期留港發展的意願較低；從學歷角度而言，擁有博士學位的受訪者亦出現相同現象，反映香港最需要的科創人才有流失的可能。

另外，根據瑞士洛桑管理學院每年發布的世界人才排名報告，香港在吸引和留住人才範疇的排名，由2016年的第4名跌至2021年的26名，可見香港無論是吸引或挽留人才，都面臨重大挑戰。

招才計劃限制多 影響成效

為招攬世界各地人才到香港就業，政府先後推出了不同人才入境計劃，當中的科技人才入境計劃為成效未如理想的一例。計劃在2018年推出，旨在羅致從事人工智能、生物科技、網絡安全等13個科技範疇的專才，可惜近3年來，計劃的申請數目僅約250人；同期單是輸入內地人才計劃已經有約31,800人申請來港，約為科技人才入境計劃的125倍，可見計劃對外來人才吸引力明顯不足。

以上問題源於其準則、配額及審核流程方面，均設有諸多限制、過程繁複，導致不少本地科技或創科企業望而卻步，令計劃未能充分發揮成效。雖然其等候時間只需兩星期，比一般入境計劃的4星期短，但只限於直接參與研發的前綫人員，其他從事科技專業支援，如知識產權、科技管理等的人員，仍被排除在外。

計劃亦有聘用本地人才規定，要求企業申請者每聘用一至三名非本地科技人才，便須增聘一名本地全職僱員及兩名實習生，未能切合中小型初創科技企業的實際需要。

因此，政府需審視現有人才計劃的申請準則、配額、計分方法及審批流程等，以更有效地吸納科創人才。

除了透過優化入境政策，吸納更多人才外，政府亦需提供優質的生活配套，以留住科創人才在港長期發展。然而，香港樓價高、租金貴，在世界可謂無出其右，根據德意志銀行研究指出，在全球兩房單位租價的排名中，香港平均每月的租金高達3,685美元，高踞全球首位。

因此，筆者對是次研究結果並不感意外--在有意離港的受訪者中，超過6成人指出，居住環境不佳是離港的主因，為眾多因素之冠。試想像，科創人才若到一河之隔的深圳發展，便可以更便宜的租金，享受更舒適的居住環境，人才為何還要來港「捱貴租」？

居住環境不佳 人才離港主因

既然如此，香港又可否效法其他城市，在土地房屋政策方面吸引科創人才長期落戶香港呢？放眼內地，深圳和杭州等均已落實針對人才的住房優惠政策，以深圳的「孔雀計劃」為例，該計劃為全球高學歷人才提供房屋租金補貼、子女入學、配偶就業、醫療保險等方面的便利，令專才更放心在深圳發展；反觀香港，現時只有科學園的「創新斗室」人才公寓項目，為外來人才提供住房福利，但其500個宿位僅限於園區內或潛在的合作企業，遠遠不足以支援在港發展的科創人才。

特區政府應確保專才來港後「留得住」，可考慮撥出北部都會區部分土地作人才公寓之用、擴大現有人才公寓的服務範圍，以低於市價的租金租予專才等方式，為人才留港提供誘因。

特首李家超所發表的「搶」人才論，反映特區政府深切明白發展創科產業的關鍵，在於建構高端人才庫。面對人才短缺和流失，政府必須把握時機，透過優化入境政策及生活配套等對策，積極創造條件，從內地及國際社會招攬科創人才，推進國際創科中心發展。

▲ 除了透過優化入境政策，吸納更多人才外，政府亦需提供優質的生活配套，以留住科創人才在港長期發展。（資料圖片）