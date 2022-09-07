建設「8個中心」 港經濟新動能

行政長官李家超將於10月公布任內首份施政報告，面向基層徵詢意見的工作已經展開，社會各界和市民對這份報告充滿期待，因為香港能否成功地實現「由治及興」，這份報告將透露出許多信息、勾劃出諸多重點、寄託着美好願景。

在這個關鍵時刻，許多人都在思考，香港怎樣打造、用好經濟發展新動能？回答這個問題，應先從全局看一域，再從一域看全局，才能釐清思路，找準方向和重點。

連接器＋緩衝器 港緩中美摩擦

從中西對抗的角度看，香港過去的角色是「連接器」，而依筆者看來，香港未來的角色應是「連接器＋緩衝器」。

當下，世界第一大經濟體美國和第二大經濟體中國之間，摩擦與對抗愈來愈激烈。在美國，無論是共和黨還是民主黨，都主張與中國「脫鈎」，不同的是，共和黨前總統特朗普說的是「全面脫鈎」，而民主黨現任總統拜登說的是「精準脫鈎」（限制對中國的高科技出口）；特朗普搞的是美國對中國單方面脫鈎，拜登搞的則是糾集西方發達國家一起與中國脫鈎。

中國的應對之策，是擴大開放，你愈想甩開中國，中國愈是把開放的大門愈開愈大。這些年來，中國舉辦上海國際進口博覽會、建設海南自由貿易區等，都是擴大開放的動作。資本的天性是逐利，哪裏有錢賺，資本就湧向哪裏，特朗普於2018年挑起中美貿易戰，到了2021年，中美貿易額不降反升，從5,000多億美元升至7,000多億美元，這就是一個生動的例子。

防兩國經濟脫鈎 減破壞力

對美轉口貿易佔香港貿易總額的很大一部分，如果說中美兩個經濟體是兩艘航母，香港就是兩艘航母之間的一條小船，在中美之間起到了連接作用；美國未來若繼續限制其產品流向中國內地，或限制內地產品流向美國，香港作為一個獨立關稅區，仍然可以發揮「連接器」的作用，努力使兩大經濟體不要脫鈎。

香港還有一個優勢，就是可以發揮緩衝作用。香港是中國唯一實行普通法的地區，與歐美國家的法律制度相通，香港作出的法律仲裁更得到全球140個國家的認可。許多跨國集團把亞太區域總部設在香港，一方面是看重香港的司法制度、人文環境、現代服務業發展水平，另一方面也看重香港是進入亞太、特別進入內地的跳板。一旦美西方與中國關係惡化，香港開放、包容、多元的環境，可以充當「緩衝器」，消減彼此的打擊力、破壞力，對各方都有利。

港現代服務業 依託內地實體經濟

從經濟發展的角度看，香港未來最大的經濟支撑是內地。香港上世紀60、70年代的騰飛，得益於承接了歐美轉移的製造業，那種模式已不可複製；香港現在的優勢是現代服務業，現代服務業必須依託實體經濟，而全世界最大的實體經濟，就在內地。

已故新加坡領導人李光耀曾以羨慕的口吻說過，香港可以「背靠大樹好乘涼」，而新加坡沒有這樣的條件。綜觀世界各國，凡是現代服務業發達的地方，都是依託一個龐大的經濟體：紐約依託的是美國經濟；倫敦依託的是英國及歐盟經濟；東京依託的是日本經濟；新加坡比較特殊，依託的是扼守馬六甲海峽的地理位置，可以為各國商船提供服務。

疫情無阻中國消費升級 商機無限

中國內地是一棵「大樹」，中國的製造業世界第一，在世界500種主要工業品中，中國有220種產品產量位居世界第一位；中國的貨物貿易世界第一，是120多個國家的最大貿易夥伴；中國還是世界第一消費大國，特別是奢侈品消費居世界第一，中產階層有4億多人，比美國總人口還多。雖然近年來受疫情影響，中國的消費升級有所減緩，但一路攀升的大趨勢沒有變，這其中蘊含着多少商機，不言而喻。

僅從金融業看，無論是外資流向內地，還是內資流向海外，香港都是一個便捷而又安全的通道，中央也一直支持香港鞏固國際金融中心地位。截至今年4月，內地企業在港上市達1,370家，佔港交所上市企業總數的53.3%，市值37.6萬億港元，佔港股總市值77.7%，反映內地經濟是香港金融業的最大支撑。以往香港與新加坡的金融業並駕齊驅，現在超越了新加坡，正是由於背後有內地經濟的支撑。

搶抓機遇主動作為 用好新動能

國家主席習近平在香港回歸袓國25周年慶典上的講話中指出：「中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。」港人最關心的，就是香港的地位和優勢會不會變，許多人認為，習主席這段話說到了港人的心裏。

其實，認真分析一下中央對港政策，可以發現脈絡非常清晰：在維護國家安全、堅持「一國」原則上，中央的態度很堅決，絕不允許有「港獨」勢力存在的空間；而在經濟發展上，則從來都是盡最大努力支持。國家「十四五」規劃明確，在支持香港「舊4個中心」建設的同時，還支持香港建設「新4個中心」，這「8個中心」包括：國際金融中心、國際航運中心、國際商貿中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、國際航空樞紐、國際創新科技中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心。除了國際創新科技中心之外，其他7個都屬於現代服務業。香港的現代服務業有內地龐大的實體經濟作支撑，有充足的發展動能。

須改變治理理念 積極謀發展

對於香港來說，重要的是搶抓機遇、主動作為。特區政府長期奉行「積極不干預」的政策，久而久之，「不干預」成為「不作為」的藉口，政府按部就班工作，在產業發展上缺乏開拓性、主動性、積極性，帶來的後果是產業轉型升級緩慢。香港科創發展錯失了很多機遇，如今落後於深圳以及內地許多城市，就是一個生動例證。

特區政府應轉變治理理念，把握好政府和市場的關係，把有為政府與高效市場更好結合起來，從大局和長遠需要出發，積極謀劃香港發展。

香港的「8個中心」，其實就是8個「能量包」，中央賦能、香港努力，未來的香港定然動能十足！

▲ 對於香港來說，重要的是搶抓機遇、主動作為，特區政府應把握好政府和市場的關係，從大局和長遠需要出發，積極謀劃香港發展。（資料圖片）