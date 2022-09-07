民主黨評分新低 參選路何去何從？

政團評分昨日出爐，建制政黨均錄新高，反觀民主派，民主黨得分38.4是94年有紀錄以來新低，公民黨更因認知度最低，跌出「5大政團」排行，或影響他們是否參與明年的區議會選舉。

有政界中人認為，今次評分對於民

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