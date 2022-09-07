民主黨評分新低 參選路何去何從？ 政治版 2022/09/07 分享： 分享： 政團評分昨日出爐，建制政黨均錄新高，反觀民主派，民主黨得分38.4是94年有紀錄以來新低，公民黨更因認知度最低，跌出「5大政團」排行，或影響他們是否參與明年的區議會選舉。 有政界中人認為，今次評分對於民 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 競逐港區人大？ 徐英偉：大家留意住 2022/09/06 競逐港區人大？ 徐英偉：大家留意住 CY：港打針人數低 是時候強制 2022/09/05 CY：港打針人數低 是時候強制 胡建民擁14物業 膺副局「樓王」 2022/09/03 胡建民擁14物業 膺副局「樓王」 議員「心火」未熄 今加會質詢中電 2022/09/02 議員「心火」未熄 今加會質詢中電 林鄭晤王瑞杰 卸任後首接待外賓 2022/09/01 林鄭晤王瑞杰 卸任後首接待外賓 選舉 民主黨 民建聯 立法會選舉 工聯會 梁振英 新民黨 公民黨 自由黨 羅健熙