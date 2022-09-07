TikTok存漏洞？否認數據庫遭入侵 行政人員版 2022/09/07 分享： 分享： 黑客組織AgainstTheWest日前在討論區發文指，發現抖音海外版TikTok與微信WeChat存有漏洞，可藉此找到兩者資料庫數據。惟TikTok官方發表聲明，否認其系統、網絡或數據庫遭入侵，強調 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星7月網安事故 洩部分美客戶資料 2022/09/06 三星7月網安事故 洩部分美客戶資料 新LG Art Lab 智能電視引進NFT 2022/09/06 新LG Art Lab 智能電視引進NFT Android 14 將支援衛星通訊 2022/09/05 Android 14 將支援衛星通訊 南韓研新系統 30米內自動充電 2022/09/05 南韓研新系統 30米內自動充電 iPhone 14 Pro Max山寨版 搭載仿iOS主題Android系統 2022/09/02 iPhone 14 Pro Max山寨版 搭載仿iOS主題Android系統 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 黑客 軟件 抖音