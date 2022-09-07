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TikTok存漏洞？否認數據庫遭入侵

行政人員版 2022/09/07

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黑客組織AgainstTheWest日前在討論區發文指，發現抖音海外版TikTok與微信WeChat存有漏洞，可藉此找到兩者資料庫數據。惟TikTok官方發表聲明，否認其系統、網絡或數據庫遭入侵，強調

...

欄名 : 科技新知

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