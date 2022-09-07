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商界環保協會「與CEO對話」 推動零碳之旅

行政人員版 04:00 2022/09/07

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黛安聽聞，為慶祝商界環保協會成立30周年，協會喺9月27日將舉辦一場「與CEO對話︰創科推動零碳新世代」論壇，由協會行政總裁吳家穎主持，仲邀請到香港科學園行政總裁黃克強做特別嘉賓，佢哋會同埋協會主席歐嘉榮，就創科如何推動零碳之旅嘅話題展開深層次對話，參加者會後更可與在場人士互相交流㖭。

有興趣報名就要快啲登記喇︰【按此】。

本文轉載自《晴報

香港科學園行政總裁黃克強

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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