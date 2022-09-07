商界環保協會「與CEO對話」 推動零碳之旅 行政人員版 04:00 2022/09/07 分享： 分享： 黛安聽聞，為慶祝商界環保協會成立30周年，協會喺9月27日將舉辦一場「與CEO對話︰創科推動零碳新世代」論壇，由協會行政總裁吳家穎主持，仲邀請到香港科學園行政總裁黃克強做特別嘉賓，佢哋會同埋協會主席歐嘉榮，就創科如何推動零碳之旅嘅話題展開深層次對話，參加者會後更可與在場人士互相交流㖭。 有興趣報名就要快啲登記喇︰【按此】。 本文轉載自《晴報》 ▲ 香港科學園行政總裁黃克強 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 維記懷舊香蕉糕雪米糍 下周四Circle K有售 今日 維記懷舊香蕉糕雪米糍 下周四Circle K有售 八卦名利場 - 7仔預購 機動戰士高達型格用品 同場加映：微笑柴犬用品 + Pokémon床具 今日 7仔預購 機動戰士高達型格用品 同場加映：微笑柴犬用品 + Pokémon床具 八卦名利場 - 韓國人氣潤膚露成分天然 萬寧獨賣 2022/09/06 韓國人氣潤膚露成分天然 萬寧獨賣 八卦名利場 - 慶祝英雄誕生60年 原創蜘蛛俠精品登陸LOG-ON 2022/09/06 慶祝英雄誕生60年 原創蜘蛛俠精品登陸LOG-ON 八卦名利場 - 麥當勞新世代Big Mac優惠 獨歎一人餐夠霸氣 2022/09/05 麥當勞新世代Big Mac優惠 獨歎一人餐夠霸氣