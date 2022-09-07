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維記懷舊香蕉糕雪米糍 下周四Circle K有售

行政人員版 04:00 2022/09/07

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維記牛奶（維記）每天為大家製造新鮮又美味嘅牛奶、雪糕及乳酪產品，黛安知道，最近維記推出咗香蕉糕雪米糍，以招牌煙韌糯米皮包裹着香甜可口嘅香蕉雪糕，食落甜而不膩，童年回憶返晒嚟！

呢款維記香蕉糕雪米糍兩粒裝，下個星期四（15日）起，喺Circle K便利店獨家發售，大家記得買嚟試下。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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