維記懷舊香蕉糕雪米糍 下周四Circle K有售 行政人員版 04:00 2022/09/07 分享： 分享： 維記牛奶（維記）每天為大家製造新鮮又美味嘅牛奶、雪糕及乳酪產品，黛安知道，最近維記推出咗香蕉糕雪米糍，以招牌煙韌糯米皮包裹着香甜可口嘅香蕉雪糕，食落甜而不膩，童年回憶返晒嚟！ 呢款維記香蕉糕雪米糍兩粒裝，下個星期四（15日）起，喺Circle K便利店獨家發售，大家記得買嚟試下。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 商界環保協會「與CEO對話」 推動零碳之旅 今日 商界環保協會「與CEO對話」 推動零碳之旅 八卦名利場 - 7仔預購 機動戰士高達型格用品 同場加映：微笑柴犬用品 + Pokémon床具 今日 7仔預購 機動戰士高達型格用品 同場加映：微笑柴犬用品 + Pokémon床具 八卦名利場 - 韓國人氣潤膚露成分天然 萬寧獨賣 2022/09/06 韓國人氣潤膚露成分天然 萬寧獨賣 八卦名利場 - 慶祝英雄誕生60年 原創蜘蛛俠精品登陸LOG-ON 2022/09/06 慶祝英雄誕生60年 原創蜘蛛俠精品登陸LOG-ON 八卦名利場 - 麥當勞新世代Big Mac優惠 獨歎一人餐夠霸氣 2022/09/05 麥當勞新世代Big Mac優惠 獨歎一人餐夠霸氣