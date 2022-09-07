新盤避息魔 3341伙申預售增1.9倍 上月6盤申售樓 北都盤佔4項目涉2055單位 地產版 2022/09/07 分享： 分享： 政府大力拓展北都，發展商加快就區內樓花項目預售申請。上月6盤申售樓紙，涉3,341伙，按月增1.9倍，當中4個北都盤包括粉嶺ONE INNOVALE兩期齊申請預售，4項目涉2,055伙。 學者指，加息周 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 加快申請賣樓 推盤可攻可守 今日 加快申請賣樓 推盤可攻可守 Wetland Seasons Bay 3期 最快周內開價 今日 Wetland Seasons Bay 3期 最快周內開價 你可能感興趣 加快申請賣樓 推盤可攻可守 今日 01:00 加快申請賣樓 推盤可攻可守 Wetland Seasons Bay 3期 最快周內開價 今日 01:00 Wetland Seasons Bay 3期 最快周內開價 疫情 銷售 加息 發展商 一手市場 預售樓花同意書 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 信和置業（00083） 泛海國際（00129）