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新盤避息魔 3341伙申預售增1.9倍

上月6盤申售樓 北都盤佔4項目涉2055單位

地產版 2022/09/07

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政府大力拓展北都，發展商加快就區內樓花項目預售申請。上月6盤申售樓紙，涉3,341伙，按月增1.9倍，當中4個北都盤包括粉嶺ONE INNOVALE兩期齊申請預售，4項目涉2,055伙。

學者指，加息周

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