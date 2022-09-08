李醫生秀外慧中，轉眼已相識十數年，還記得那時她是醫科第二年（簡稱Med 2），一組五個同學在醫生指導下做研究，畢業從事專科腫瘤學再到澳洲深造，現已私人執業。「由Med 2到現在Mother of two（兩子之母），哪個較辛苦？」晚飯聚餐時，醫生打趣地問。她翻一翻白眼，不假思索便回應：「那還用問，當然是Mother of two 攞命得多。」她的小兒子剛出生不久，丈夫也是醫生，絕對明白她要面對的事情多不勝數，辛苦不在話下，實在佩服香港女醫生事業家庭兼顧，並要做到最好。

香港男女平等，多年來，醫學院收生主要是男女各半，曾有數年，女生比男生為多，醫生也有參與收生過程，發現高中畢業時，很多女生口齒伶俐、履歷豐厚，絕對是當醫生的材料。但有趣的是，二○一二年衞生署的Health Manpower Survey on Doctors（醫生人力資源調查報告）中，顯示當年全港註冊醫生共一萬二千一百七十六人，其中百分之六十九點二是男性，而百分之三十點八是女性，即是七三比例。

何以醫學院收生的男女比例是五五，而當上醫生卻是七三之比呢？相信是因為不少女醫生要面對醫療事業與照顧家庭的抉擇，很多像李醫生一樣要兩者兼顧，但也有部分會選擇照顧家庭而終止或暫停事業。

習醫往往要超過十年寒窗，再加上艱苦訓練才能成為專科，要放棄固然可惜，更大遺憾是香港市民少了一位專業醫師。可惜沒有輕易解決方法，惟有更加尊重那些家庭與事業兼顧的傑出女醫生。