以前中秋，內地營銷界非常熱鬧，品牌各出奇招比武文案，以文字顯功力，但今年暫未見有令人雀躍或眼前一亮的文字創作，有點令人失望。惟有重溫以前的舊作品，數歷年最喜歡的，有以下五則。

一、杜蕾斯：前年，中國杜蕾斯聯乘萬麗酒店推月餅禮盒，包括兩個月餅和一盒持久系列安全套。禮盒印有「但願人持久，千里共嬋娟」，把蘇軾的《水調歌頭》的「但願人長久」，巧妙地做了一個可以有很多解讀的pun（相關語），應景之餘，令人會心微笑。文案瞬即成為網絡熱話，網民激讚：「不愧是杜蕾斯，每逢節日熱點都能掀起話題浪潮！」

二、肛泰痔瘡膏：以「一切肛好」為口號的肛泰，去年中秋出了張廣告海報，月亮向着一朵菊花微笑，並寫着：肛泰祝您，「花」好月圓。有內地廣告媒體評論，當年芸芸中秋海報中，「這一次肛泰贏了！」

三、Olay：一七年，中國Olay的中秋廣告海報，以「月圓臉不圓」為題宣傳其Cellscience系列，對它的目標群眾（即女性）來說，V臉歡迎，非常啱聽。

除了玩幽默外，有些品牌在中秋佳節以祝福或溫情作主打：

四、中國寶馬（BMW）某年的中秋廣告海報，是一個切開四份的月餅，左斜對角的月餅是啡色，右斜對角則用上奶黃色，拼湊出來的月餅剛好就是寶馬的logo，再用B、M、W巧妙地寫上Best Mid-Autumn Wishes。

五、中國奔馳（Benz）某年以「今夜不奔馳」為中秋主打tagline（標語），奔馳汽車叫人今夜不奔馳，反向信息為的是勸人「一直在外奔馳的你」，今夜就回家團圓吧！

那些年的中秋文案，都是廣告人亮劍之秋，相當精采；但今年內地營銷界的中秋，品牌的心思都花在包裝設計上，大家都專注於外表裝潢，文字卻都偏向傳統和陳腔。凡事守在框框之內，很安全，但同時也變得很濫調和乏味。