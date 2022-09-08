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屯門宏昌工廈連天台銀主盤 每呎叫價3267

地產版 2022/09/08

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單位：屯門青楊街6號宏昌工業大廈14樓B6號單位面積：704平方呎

開價：230萬元

呎價：3,267元

賣點：屬銀主盤，單位內籠間隔方正，備多窗，另連B6號天台，其面積約765平方呎，應不同用家所需。

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欄名 : 拍賣行情

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