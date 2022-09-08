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深水埗福仁大廈1樓舖 近港鐵連租約開價300萬

地產版 2022/09/08

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單位：深水埗福華街161至175號福仁大廈1樓13號舖

面積：226平方呎

開價：300萬元

呎價：13,274元

賣點：舖位連租約售，月租10,500元，租期至2023年9月，大廈鄰近港鐵深水埗站，周邊為民

...

欄名 : 拍賣行情

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