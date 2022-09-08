深水埗福仁大廈1樓舖 近港鐵連租約開價300萬 地產版 2022/09/08 分享： 分享： 單位：深水埗福華街161至175號福仁大廈1樓13號舖 面積：226平方呎 開價：300萬元 呎價：13,274元 賣點：舖位連租約售，月租10,500元，租期至2023年9月，大廈鄰近港鐵深水埗站，周邊為民 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 荃灣永華工業大廈10樓 實呎50叫價50萬 今日 荃灣永華工業大廈10樓 實呎50叫價50萬 屯門宏昌工廈連天台銀主盤 每呎叫價3267 今日 屯門宏昌工廈連天台銀主盤 每呎叫價3267 天水圍新北江商場2樓舖 每呎叫價12800 2022/09/01 天水圍新北江商場2樓舖 每呎叫價12800 葵涌業豐工廈200呎連租約 叫價98萬 2022/09/01 葵涌業豐工廈200呎連租約 叫價98萬 葵涌業豐工廈工場 連租約備裝修開價86萬 2022/08/25 葵涌業豐工廈工場 連租約備裝修開價86萬 深水埗