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荃灣永華工業大廈10樓 實呎50叫價50萬

地產版 2022/09/08

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單位：荃灣楊屋道137至143號永華工業大廈10樓72室

實用面積：50平方呎

開價：50萬元

實用呎價：10,000元

賣點：單位交吉出售，同場尚有10樓35室，面積相同，開價42萬元，每呎叫價8,400元

...

欄名 : 拍賣行情

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