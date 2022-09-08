荃灣永華工業大廈10樓 實呎50叫價50萬 地產版 2022/09/08 分享： 分享： 單位：荃灣楊屋道137至143號永華工業大廈10樓72室 實用面積：50平方呎 開價：50萬元 實用呎價：10,000元 賣點：單位交吉出售，同場尚有10樓35室，面積相同，開價42萬元，每呎叫價8,400元 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 深水埗福仁大廈1樓舖 近港鐵連租約開價300萬 今日 深水埗福仁大廈1樓舖 近港鐵連租約開價300萬 屯門宏昌工廈連天台銀主盤 每呎叫價3267 今日 屯門宏昌工廈連天台銀主盤 每呎叫價3267 天水圍新北江商場2樓舖 每呎叫價12800 2022/09/01 天水圍新北江商場2樓舖 每呎叫價12800 葵涌業豐工廈200呎連租約 叫價98萬 2022/09/01 葵涌業豐工廈200呎連租約 叫價98萬 葵涌業豐工廈工場 連租約備裝修開價86萬 2022/08/25 葵涌業豐工廈工場 連租約備裝修開價86萬 荃灣