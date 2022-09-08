創新轉型升級 3家族企業傳承故事

華人家族企業的傳承，歷來都是一個非常值得研究的課題。有一些固有傳統的生意，甚至被人視為缺乏燦爛前景的行業，在接班人手中，居然能夠將之脫胎換骨，這個過程實不僅精彩，同時更可以給家族企業進行傳承有所啟迪。

很顯然，家族企業的傳承能否順利，關乎繼續營運的穩定性和持續性，因此在傳承過程中進行業務創新開拓商機，是其中常見的傳承發展策略，但如何把策略成功落實，才是關鍵所在。日前，筆者主持了一個由本地青年商會舉辦的「傳承與創新」論壇，從參與論壇和分享經驗的本地家族企業中，深刻體會到家族企業傳承一些值得進一步探討的成功要素。

當第一代家族企業創辦人白手起家創業後，無論是第二代或第三代人接手經營，都會受到時代變遷的整體外部環境、原物料成本、人力成本及決策彈性空間等種種不確定的因素衝擊，考驗接班人研判這些因素後，對傳承經營作出的決策與行為。

參與這場論壇的家族企業接班人，包括接手父親於1958年創立的「佛香齋」，到建立自身品牌、並易名為「壹品豆品」的第二代接班人羅孟慶；把1948年由爺爺創立的潮州鹵鵝飯店陳勤記，晉身連續9年成為米芝蓮推介榜上的潮州餐館第三代接班人陳慧玲；以及將上一代經營金箔作建築與裝飾用途的傳統品牌生意，創新地把金箔融入食品佳餚的AURUM始創人賴以尊。3家企業的傳承故事，結合筆者對家族企業的傳承研究，據此進行學術闡釋，無疑對其他企業的傳承發展有所啟迪。

創新非無中生有 與傳統不對立

首先，當家族企業被視為缺乏前景的行業，接班後如何擺脫行業發展前景受限的羈絆？不少學術研究指出，創新是有效的方法，而創新與傳統不必然是對立的；創新也不是絕對無中生有，而是有一定的背景基礎，因此在傳統基礎上進行創新，包括原來的生產技術創新、管理創新等，通過創新突破原來市場的限制。

筆者過去的研究發現，由於技術不斷推陳出新，所以在內地，轉型升級與傳承是家族企業兩個刻不容緩要處理的問題；而創新可以是採用新系統、新技術、程式、政策、產品或服務，來取得成功轉型升級的效果。

壹品豆品和AURUM怎樣落實「創新」，各有不同的側重點和做法。以經營豆漿豆品的壹品豆品來說，傳統的經營是以柴火燒豆漿，只做手工豆腐，由於產品儲存太久會變壞，食用只限於即日，所以市場的規模很小。第二代接班人羅孟慶創新的做法，是更新生產技術，結合電子信息系統，進行機器化、規模化生產；利用食物保存技術進行盒裝，打破即日食用的制約；同時進行銷售手法創新，在連鎖超市出售。

很顯然，透過在傳統基礎上的創新，把產品類型和市場規模擴大，壹品豆品目前的規模上億元計、員工過百人，成功將家庭式作坊轉型為專業運營的企業。

沒有夕陽行業 只有夕陽公司

至於AURUM，與早年經營金箔生意、用作建築及裝飾材料的家族傳統品牌「龍嘜足金金箔」不同，家族第二代接班人賴以尊與一家雪榚公司合作，打造了一款金箔雪榚，以非常創新的思維，改變原來產品的消費性質，把金箔融入食用和為奢華禮物錦上添花，將奢華的感受提升到一個更高層次，把金箔的消費性質帶上一個新領域，走上一條與上一代完全不同的發展道路，開拓出新的消費群，成就了品牌創新，而產品的淨收益率（margin profit）亦遠高於過去。

筆者十分贊同賴以尊一句話：「沒有夕陽的行業，只有夕陽的公司」，充分體現經營傳統行業的公司，通過創新改變產品的消費屬性，也能走出一條充滿陽光的經營和發展道路。

陳勤記第三代接班人陳慧玲的接班經營，則呈現另一種寶貴的傳承經驗：當經營期間遇到危機時，要如何應變。陳慧玲約10年前從第二代傳承人其父親手上接棒，當時鹵鵝店還留着「打冷店」的影子，她把店舖的品牌重新定位，店舖進行裝修重新設計，並轉營為潮州菜館的模式，在管理上亦進行現代化改革，包括以消費者為本的營運，菜式推出前先行嘗過，保證質量等的革新。

家族對接班人共識 傳承關鍵

在潮州人的傳統來說，由女性接班主持大局，顯然是在接班人問題上，上下兩代都已取得和諧共識，這一點對家族企業傳承十分重要。我們看到，一些家族企業在接班人接手後，家族成員因「話事權」內訌，最終導致企業傳承功敗垂成，甚至結業收場。

2019年底到2020年初，新冠肺炎疫情爆發，疫情下食肆的經營勢必首當其衝。2020年3月，本港疫情大爆發，本來已有意把飯店擴充到將軍澳康城發展的陳慧玲，毅然把上環總店關閉，並遷至康城，把虧損經營「止血」。這種果斷決策，反映家族企業與非家族企業不同的地方：非家族企業或要照顧不同持份者的利益，在決策上往往因未夠果斷而告經營失敗。

果斷決策 有效應對危機

值得一提的是，陳慧玲透露，把店舖搬到康城，為保護家傳「獨一無二」的鹵水，她非常小心地把鹵水分成小包，妥善處理和遷移，以保障陳勤記的鹵水食品質量和品牌口碑。陳慧玲當機立斷的決策，反映家族企業所內藏的「果斷性」特質，是家族企業接棒人能否把家族生意傳承下去的其中一個關鍵因素；接班人把陳勤記的發展重新定位，在新冠肺炎病疫情下作出果斷決策，同時開發新菜餚菜式，通過業務拓寬和產品創新，推出真空包裝鹵水食品及湯包等，無疑是應對危機的有效手段。

總的來說，3家本地家族企業的傳承經過，透過創新開拓商機，拓寬市場及客戶規模，並成功傳承，其經歷對其他家族企業的傳承，相信有一定啟迪作用。

▲ 潮州鹵鵝飯店陳勤記的第三代接班人陳慧玲，把家族企業發展重新定位，令其連續9年登上米芝蓮推介榜，在新冠疫情下更果斷將上環總店關閉，遷至將軍澳康城，並通過業務拓寬和產品創新，應對疫下的衝擊與危機。（資料圖片）