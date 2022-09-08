港增動能重啟增長 提升中介功能

回歸25年來，香港走過的道路絕不平坦，但在中央政府大力支持下，成功跨過了一個又一個的難關；尤其近年在中央支持下，本港實施了《港區國安法》及完善選舉制度，迎來了由亂轉治的新局面。國家主席習近平於香港回歸25周年慶典的重要講話中，不僅提出「4個必須」，強調中央全面準確落實一國兩制的決心，亦對特區政府提出「4點希望」，為香港經濟和社會發展指明了長遠方向。

筆者特別認同「不斷增強發展動能」的部分，既符合香港市民尤其工商專業界別的發展需要，更能為國家的進一步國際化和現代化作出更大貢獻，值得加以探討。

中央3個全力支持 贈港大禮包

從2003年開始，中央支持香港的方式，較多使用惠港措施，如「內地居民來港自由行」、「滬港通」、「深港通」等，提振香港經濟，香港坊間一般稱為「送大禮」；在今年的七一前夕，坊間亦曾一度猜測會否出現有關措施。

然而，全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍在7月18日出席由全國港澳研究會舉辦的研討會致辭時指出，香港各界必須掌握好習近平講話中的「3個全力支持」，包括「全力支持香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接『十四五』規劃、粵港澳大灣區建設和一帶一路高質量發展等國家戰略」、「全力支援香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，吸引滿懷夢想的創業者來此施展抱負」、「全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」，為香港增效賦能，完全契合香港長遠發展的實際需要，等同為香港送上了一份「大禮包」。

尊重市場下更有作為 可持續發展

香港必須要重拾經濟城市的定位，以及重新開啟經濟增長之門，才有可能用「增量」帶動「存量」的調節方式，為解決盤根複雜的經濟和社會結構性問題，創造創新的條件；而特區政府如何在尊重市場機制的前提下更有作為，正是開啟這道大門的「鑰匙」。習近平講話中提到「把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來」，正是寄語特區政府在尊重自由市場高效運作的同時，應扮演更積極主動的角色，從而達致更均衡參與和可持續的發展。

這一管治理念十分切合香港目前的情況和市民的訴求，值得本屆特區政府認真思考和加以貫徹落實，例如在改善營商環境、改革公共招標制度讓更多中小企可以參與等方面，進行更多工作。

習近平在講話中對香港回歸後所作的貢獻，給予了高度肯定，事實上，作為最早進入內地市場的港資製造業企業，就是其中的佼佼者。目前港資企業在內地珠三角地區的製造活動，就是香港工業經過易地重置後、繼續發展壯大的表現形式，長期以來憑藉在國際市場上的龐大銷售網絡，借助內地的勞動人口、土地及供應鏈等要素資源，不僅實現了自身生產規模和技術水平的提升，亦為珠三角地區的工業化、城鎮化、創造就業及地方稅收等，作出了不可磨滅的重要貢獻。

棄「錢不過河」思維 助中小企外擴

盡管近年來面對嚴峻的內外經營環境轉變，但迄今為止，珠三角地區的港資製造企業仍有兩萬多家，他們在當地建立起堅實的產業根基，正正彌補了香港本土發展實體經濟空間不足的劣勢；可以說，「珠三角製造＋香港服務」的有機結合，使粵港兩地都能夠充分發揮各自的相對優勢。

筆者建議，特區政府應徹底改變「本位」心態，並爭取立法會的支持，摒棄「錢不過河」（公帑資助不離境）的施政思維，投入更多資源協助港資中小企業向外擴展業務，尤其進一步開拓科研成果商品化的工作。

與此同時，當前珠三角地區的港資製造業，對運用先進科研技術來提升競爭力的需求殷切，特區政府應採取切實的措施和放寬資助基金限制，進一步加強「官產專學研」5方合作，為境外港商轉型升級，提供更加到位的支援，為國家的製造業升級轉型作出更大、更積極的貢獻。

因應新形勢 強化「超級聯繫人」

另一方面，習近平亦表示「中央將全力支持香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接『十四五』規劃、粵港澳大灣區建設和一帶一路高質量發展等國家戰略。」一直以來，香港是聯繫內地與海外經濟的樞紐，除了擔當內地對外貿易、投資的中轉站，亦是國家參與國際經貿事務、推動一帶一路的「超級聯繫人」。筆者建議，香港應配合國際形勢的變化以及國家發展所需，通過審視及調整自身定位，豐富和提升本身的中介功能。

例如，配合國家和外圍經濟轉向「內循環」為主的大趨勢，香港應強化自身作為境外產品進入內地市場集散地的功能，善用覆蓋面廣的國際航綫和空運樞紐等優勢，將香港打造成為華南地區跨境電商的物流樞紐和高端產品的境外配送中心；配合內地企業（包括港資、內地民營企業等）向東盟地區進行產業轉移的趨勢，香港可擔當區域性供應鏈管理中心和營運總部的角色。

官產專學研 合力尋新增長點

此外，在內地追求高質量經濟發展的過程中，香港較先進和國際化的營商規則，例如對知識產權、消費者權益的保護制度等，亦可以發揮標桿作用；而香港與國際接軌的高質量專業服務，特別是金融、會計、法律及仲裁、檢測認證、建築工程等，亦可為內地提供寶貴的知識、經驗與人才，對提升內地專業服務業亦有很好的積極作用。這些都需要特區政府各相關政策局、香港各大商會和專業學會一起努力，經營「官產專學研」5方的新經濟生態圈，為香港以至國家經濟發展尋找新的增長點。

總的來說，當前香港發展已重回正軌，疫後只要有良好的發展生態，各行各業將肯定可以百尺竿頭，更進一步，這將有賴於特區政府和社會各界的共同努力，以前瞻性的視野和與時俱進的精神，努力拓展新市場和開展新業務。筆者相信，香港憑藉一國兩制下的制度優勢和其他眾多固有優勢，未來在連接內地與國際市場之間，仍將繼續扮演舉足輕重的中介角色，譜寫嶄新的發展篇章。