iPhone不附充電器 巴西禁售取消定單 行政人員版 2022/09/08 分享： 分享： 蘋果（Apple）在2020年時以環保為由，決定取消在iPhone包裝盒內附送充電器，聲稱可減排。但巴西政府認為是「蓄意歧視消費者的做法」，下令禁售所有沒有附送充電器的iPhone。 巴西司法部表示， ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 年度VR發布會 Meta 10月11日舉行 今日 年度VR發布會 Meta 10月11日舉行 TikTok存漏洞？否認數據庫遭入侵 2022/09/07 TikTok存漏洞？否認數據庫遭入侵 三星7月網安事故 洩部分美客戶資料 2022/09/06 三星7月網安事故 洩部分美客戶資料 新LG Art Lab 智能電視引進NFT 2022/09/06 新LG Art Lab 智能電視引進NFT Android 14 將支援衛星通訊 2022/09/05 Android 14 將支援衛星通訊 科技行業 Apple iPhone 銷售 智能手機 歧視 巴西 商業 美元