年度VR發布會 Meta 10月11日舉行 行政人員版 2022/09/08 分享： 分享： Meta CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前在Podcast節目，爆出不少有關即將面世的Meta新款VR裝置功能，令機迷更期待新品推出。他日前宣布，Meta將於10月11日舉行年度 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone不附充電器 巴西禁售取消定單 今日 iPhone不附充電器 巴西禁售取消定單 TikTok存漏洞？否認數據庫遭入侵 2022/09/07 TikTok存漏洞？否認數據庫遭入侵 三星7月網安事故 洩部分美客戶資料 2022/09/06 三星7月網安事故 洩部分美客戶資料 新LG Art Lab 智能電視引進NFT 2022/09/06 新LG Art Lab 智能電視引進NFT Android 14 將支援衛星通訊 2022/09/05 Android 14 將支援衛星通訊 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 VR Meta 朱克伯格