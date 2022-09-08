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年度VR發布會 Meta 10月11日舉行

行政人員版 2022/09/08

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Meta CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前在Podcast節目，爆出不少有關即將面世的Meta新款VR裝置功能，令機迷更期待新品推出。他日前宣布，Meta將於10月11日舉行年度

...

欄名 : 科技新知

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