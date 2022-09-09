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專訪前Lanvin男裝設計師 Lucas Ossendrijver Theory Project聯乘新計劃

副刊版 2022/09/09

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或許大家都不記得Lucas Ossendrijver是何許人了，但只要一提起在全盛時期的Lanvin男裝有多漂亮、有多叫男生們瘋狂，就會想起這位曾經和已故的Alber Elbaz肩並肩度過品牌黃金歲月

...

欄名 : Fashion

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