專訪前Lanvin男裝設計師 Lucas Ossendrijver Theory Project聯乘新計劃 副刊版 2022/09/09 分享： 分享： 或許大家都不記得Lucas Ossendrijver是何許人了，但只要一提起在全盛時期的Lanvin男裝有多漂亮、有多叫男生們瘋狂，就會想起這位曾經和已故的Alber Elbaz肩並肩度過品牌黃金歲月 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Burberry百變LOLA 今日 Burberry百變LOLA Saint Laurent的玫瑰 2022/09/02 Saint Laurent的玫瑰 Y／Project設計師加盟 DIESEL新官上任 2022/09/02 Y／Project設計師加盟 DIESEL新官上任 sacai X 村上隆的猛將 MADSAKI 2022/08/26 sacai X 村上隆的猛將 MADSAKI Anne et Valentin 不朽的法式視綫 2022/08/26 Anne et Valentin 不朽的法式視綫 時裝服飾 時裝服飾種類 鞋履 紐約 消費資訊 消費種類 可持續發展