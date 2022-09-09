Burberry百變LOLA 副刊版 2022/09/09 分享： 分享： 高級時裝品牌更換設計師大家早已見怪不怪，但很少當一個設計師仍然在職時，公司已經向外間透露大有可能換人，而且更指名道姓接班人選，要說的就是Burberry。 Burberry自2018年開始由前 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 專訪前Lanvin男裝設計師 Lucas Ossendrijver Theory Project聯乘新計劃 今日 專訪前Lanvin男裝設計師 Lucas Ossendrijver Theory Project聯乘新計劃 Saint Laurent的玫瑰 2022/09/02 Saint Laurent的玫瑰 Y／Project設計師加盟 DIESEL新官上任 2022/09/02 Y／Project設計師加盟 DIESEL新官上任 sacai X 村上隆的猛將 MADSAKI 2022/08/26 sacai X 村上隆的猛將 MADSAKI Anne et Valentin 不朽的法式視綫 2022/08/26 Anne et Valentin 不朽的法式視綫 手袋 時裝服飾 時裝服飾種類 消費資訊 消費種類