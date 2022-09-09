星級大廚主理 6大食材主題Omakase

以Omakase廚師發辦為主打的「山」YAMA，廚師團隊由多位星級酒店主廚主理，擁有超過20年日式料理經驗，擅於以獨特的烹調手法，呈現食材最鮮活的一面，近來就設計以不同食材為主題的菜單。

要在近來大流行

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