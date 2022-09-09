星級大廚主理 6大食材主題Omakase 副刊版 2022/09/09 分享： 分享： 以Omakase廚師發辦為主打的「山」YAMA，廚師團隊由多位星級酒店主廚主理，擁有超過20年日式料理經驗，擅於以獨特的烹調手法，呈現食材最鮮活的一面，近來就設計以不同食材為主題的菜單。 要在近來大流行 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 【Good Food,Good Mood@iM網欄】輕鬆意國風情 Rosewood新餐廳Bluhouse 2022/09/05 【Good Food,Good Mood@iM網欄】輕鬆意國風情 Rosewood新餐廳Bluhouse 上環關東江戶前壽司Omakase 不旬不食夏季時令菜單 2022/09/02 上環關東江戶前壽司Omakase 不旬不食夏季時令菜單 【Good Food,Good Mood@iM網欄】2022最佳新餐廳 韓國過江龍Mosu 2022/08/22 【Good Food,Good Mood@iM網欄】2022最佳新餐廳 韓國過江龍Mosu 正宗寧波風味 甬府推出時令嘗味菜單 2022/08/19 正宗寧波風味 甬府推出時令嘗味菜單 WAKO早秋主題盛宴 松茸會席╳清酒之旅 2022/08/19 WAKO早秋主題盛宴 松茸會席╳清酒之旅 日式料理