Buccellati明器照中秋

隨着社會愈來愈富裕，大家對月餅味道的要求，賞月的環境和放置的擺設，變成一種對品味的講究。趁佳節將至，意大利殿堂級珠寶品牌Buccellati也特選一系列家居飾品和珠寶首飾來助興，以意式美學工藝來襯托明

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