HUBLOT大玩3地特別版 戴錶看盡地中海風景 副刊版 2022/09/09 分享： 分享： 瑞士錶牌HUBLOT日前於地中海舉辦發布會推出3款全新特別版腕錶，讓你感受一下，戴着手錶就可隨手享受或回味Ibiza（伊比薩島）、Capri（卡普里利島）和Saint-Tropez（聖托佩）的盛夏度假 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Piaget Polo 為綠型錶增添可觀成員 2022/09/02 Piaget Polo 為綠型錶增添可觀成員 Audemars Piguet玩轉聲之形 2022/08/26 Audemars Piguet玩轉聲之形 欽點水原希子加持 OMEGA年度作大玩法式宮廷印花 2022/08/19 欽點水原希子加持 OMEGA年度作大玩法式宮廷印花 IWC X Preface 突破咖啡店想像 2022/08/12 IWC X Preface 突破咖啡店想像 與傳奇登山家Nimsdai Purja合作 Montblanc推0氧氣機芯延長壽命 2022/07/29 與傳奇登山家Nimsdai Purja合作 Montblanc推0氧氣機芯延長壽命 品牌 設計 瑞士 地中海 鐘錶 鐘錶