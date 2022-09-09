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HUBLOT大玩3地特別版 戴錶看盡地中海風景

副刊版 2022/09/09

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瑞士錶牌HUBLOT日前於地中海舉辦發布會推出3款全新特別版腕錶，讓你感受一下，戴着手錶就可隨手享受或回味Ibiza（伊比薩島）、Capri（卡普里利島）和Saint-Tropez（聖托佩）的盛夏度假

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欄名 : Watch

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