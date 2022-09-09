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林心如為CHAUMET推波助瀾

副刊版 2022/09/09

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第57屆金鐘獎日前已揭曉入圍名單，其中一齣《華燈初上》電視劇，掀起兩岸追看Netflix劇的熱潮，劇中飾演媽媽桑的林心如和楊謹華兩大女神演技火拼，兩人同時獲得提名「戲劇節目女主角獎」，但一切仍言之尚早

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欄名 : Jewelry

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