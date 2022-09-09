林心如為CHAUMET推波助瀾 副刊版 2022/09/09 分享： 分享： 第57屆金鐘獎日前已揭曉入圍名單，其中一齣《華燈初上》電視劇，掀起兩岸追看Netflix劇的熱潮，劇中飾演媽媽桑的林心如和楊謹華兩大女神演技火拼，兩人同時獲得提名「戲劇節目女主角獎」，但一切仍言之尚早 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 法國L'ECOLE珠寶藝術學院 在港首展Yves Gastou傳奇男戒珍藏 2022/09/02 法國L'ECOLE珠寶藝術學院 在港首展Yves Gastou傳奇男戒珍藏 世一之美Cartier 2022/08/26 世一之美Cartier 幸運數字繼承者 CHANEL高級珠寶系列 N°5登場 2022/08/12 幸運數字繼承者 CHANEL高級珠寶系列 N°5登場 FRED王陽明火併Tyson 2022/07/29 FRED王陽明火併Tyson 憶年新概念 Buccellati 2022/07/22 憶年新概念 Buccellati 設計 展覽 電視劇 Netflix 珠寶 台北 林心如 楊謹華