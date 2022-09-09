「Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis」這是牛津字典最長的英文字，共有四十五個字母，第一次遇上，定被它嚇怕，不明所以是理所當然，根本連發音也是挑戰。不過，只需平復心情細看，便知道這個嚇人字，其實簡單易明。

大家一起來個拆字遊戲。

Pneumono-Ultra-Microscopic-Silico-Volcano-Coniosis，一拆之下，幾個相熟英文字浮現眼前，按各個拆字解釋分別是：肺—極—顯微鏡下—硅—火山—塵埃。

先介紹基本的醫學名詞，Pneumoconiosis即是肺塵埃沉着病，是因為長期吸入大量塵埃（例如礦場工作）而引致肺部慢性發炎，因而逐漸失去肺功能。而這個超級長字，是把額外的資料放入字裏，是指火山爆發所釋放大量極細小硅塵粒而引起的肺塵埃沉着病。

原形畢露後的長字，其實相對簡單。

這拆件過程用於應對人生大小問題，也相當奏效。遇上任何問題，第一步是把問題拆件，把一個大問題分拆為多個較小的問題，先選出最容易、最直接的問題，並列出解決方案，逐步解決後，再拼起來便能找出路綫圖。科學研究很多時都採取類同手法，這也是科學團隊需包含各類專家的原因。

遇上大事不單是化小，更要大事拆小。