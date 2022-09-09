每年中秋，都是我「大赦」之期，平時食甜點有節制，但月餅永遠抗拒不了。母系家族有開餅家的，每年都送來月餅，我自小鍾情月餅，才幾歲捧個大月餅吃清光後，再抓一個，結果吃到肚痛腸胃炎。

現在對月餅仍是莫名鍾愛，但亦關注健康，一年一度的節日，片餅不沾太難為自己，但毫無節制地食又太對不住身體，故要取其平衡：一、只吃喜愛的牌子，貴精不貴多，人到中年，quota太珍貴，致肥食物要吃得抵和心甘命抵，才不枉此「bite」。二、每次吃四分一至半個為限，小吃多滋味，我不是怕豬油，而是怕高糖，糖份遠比豬油糟糕。三、吃月餅前，先調一至兩湯匙蘋果醋混入二百五十毫升室溫開水飲用。

蘋果醋加水，我飲用多年，好處很多：一、醋酸會阻隔澱粉質的消化，從而令身體減少吸入血液的糖份。專門研究糖尿病的學術期刊《International Journal of Diabetes Research》於一六年的報告指出，蘋果醋的主要成分乙酸（Acetic Acid）已證實可有效減少高血糖、糾正血脂異常和幫助減肥。二、活化酵素加速消化。三、幫助身體吸收維他命和礦物質。四、改善腸胃氣脹問題（已進食的食物蛋白質未能徹底分解便會氣脹，蘋果醋能加速消化分解食物。五、有助強化免疫系統，能活化白血球作打仗之用。

坊間不少蘋果醋或果醋產品，售價高昂兼糖份高，其實只要到健康食品店買一瓶註明是Raw（最原始）、Organic（有機沒化學成分）、Unpasteurized（未經巴氏消毒）、The mother（有天然果膠Pectin、好菌Bacteria和酵素Enzyme）便可，既簡單又健康。蘋果醋可每日飲一至兩次，若混入開水感覺太酸，可酌加蜜糖。又，醋酸會破壞牙齒琺瑯質，建議用飲管飲用，就不會顧此失彼了。