「元宇宙真人騷」探索無限商機

曾經看過一套日本真人騷，由追訪數位小朋友開始，問問他們對未來的夢想，然後每十年再報道各人的近況，去年播出了這班近30歲朋友的最新情況。筆者忽發其想，如果在香港的初創界別，也搞一場真人Show，讓我們可

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