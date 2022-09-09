「元宇宙真人騷」探索無限商機 行政人員版 2022/09/09 分享： 分享： 曾經看過一套日本真人騷，由追訪數位小朋友開始，問問他們對未來的夢想，然後每十年再報道各人的近況，去年播出了這班近30歲朋友的最新情況。筆者忽發其想，如果在香港的初創界別，也搞一場真人Show，讓我們可 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 NFT價值何在？ 加深了解免招損 2022/09/02 NFT價值何在？ 加深了解免招損 元宇宙潛力大 港創科添機遇 2022/08/26 元宇宙潛力大 港創科添機遇 加密貨幣曾大跌 無礙元宇宙Web3發展 2022/08/19 加密貨幣曾大跌 無礙元宇宙Web3發展 元宇宙助各行業發展 社會添經濟動力 2022/08/12 元宇宙助各行業發展 社會添經濟動力 《復仇者》管理模式 集結優秀人才解難 2022/08/05 《復仇者》管理模式 集結優秀人才解難 創業 元宇宙 比特幣 美元