「親俄」黑客組織 癱瘓日政府地鐵網站

「親俄」黑客組織KillNet早前宣布，向日本政府的「反俄運動」宣戰後，組織便發動網絡攻擊，日本政府網站及東京地鐵網站隨即癱瘓。

據《日本廣播協會》報道，KillNet在周二（6日）於Telegram上

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