「親俄」黑客組織 癱瘓日政府地鐵網站 行政人員版 2022/09/09 分享： 分享： 「親俄」黑客組織KillNet早前宣布，向日本政府的「反俄運動」宣戰後，組織便發動網絡攻擊，日本政府網站及東京地鐵網站隨即癱瘓。 據《日本廣播協會》報道，KillNet在周二（6日）於Telegram上 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 PS5系統更新 支援1440p影像輸出 今日 PS5系統更新 支援1440p影像輸出 年度VR發布會 Meta 10月11日舉行 2022/09/08 年度VR發布會 Meta 10月11日舉行 iPhone不附充電器 巴西禁售取消定單 2022/09/08 iPhone不附充電器 巴西禁售取消定單 TikTok存漏洞？否認數據庫遭入侵 2022/09/07 TikTok存漏洞？否認數據庫遭入侵 三星7月網安事故 洩部分美客戶資料 2022/09/06 三星7月網安事故 洩部分美客戶資料 日本 黑客 DDoS 俄羅斯