PS5系統更新 支援1440p影像輸出 行政人員版 2022/09/09 分享： 分享： Sony周三（7日）宣布，為PlayStation 5（PS5）玩家推出全新系統軟件更新，更新內容包含有1,440p HDMI影像輸出和遊戲清單等功能。 Sony也將在本月稍晚開始推出新功能：PS ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 「親俄」黑客組織 癱瘓日政府地鐵網站 今日 「親俄」黑客組織 癱瘓日政府地鐵網站 年度VR發布會 Meta 10月11日舉行 2022/09/08 年度VR發布會 Meta 10月11日舉行 iPhone不附充電器 巴西禁售取消定單 2022/09/08 iPhone不附充電器 巴西禁售取消定單 TikTok存漏洞？否認數據庫遭入侵 2022/09/07 TikTok存漏洞？否認數據庫遭入侵 三星7月網安事故 洩部分美客戶資料 2022/09/06 三星7月網安事故 洩部分美客戶資料 Android iOS Sony PlayStation 系統更新