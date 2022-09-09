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PS5系統更新 支援1440p影像輸出

行政人員版 2022/09/09

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Sony周三（7日）宣布，為PlayStation 5（PS5）玩家推出全新系統軟件更新，更新內容包含有1,440p HDMI影像輸出和遊戲清單等功能。

Sony也將在本月稍晚開始推出新功能：PS

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欄名 : 科技新知

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