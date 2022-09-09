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大埔超級城「秋日月兔遊藝園」 10呎巨型月兔裝置+市集多重賞

行政人員版 04:00 2022/09/09

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明日就係中秋節，黛安收到風，新鴻基地產旗下大埔超級城為大家精心籌劃咗「秋日月兔遊藝園」主題互動裝置，10呎巨型月兔裝置必定會成為打卡熱點，同期仲有一系列購物消費禮遇、應節市集及限定戶外賞月晚會㖭！

最近大埔超級城乘聯90後青年插畫家樸縝，以「月下城市面貌」為題，打造面積達1,500平方呎嘅「秋日月兔遊藝園」體驗互動裝置有3大打卡位，包括坐落於中庭高達10呎嘅巨型月兔藝術裝置、兩個巨型月亮裝置，及過百隻會隨住你移動而變色嘅光影萌兔。

此外，9月10至12日，場內仲會舉辦戶外「萌寵秋月晚會」，除咗有多棵掛滿燈謎嘅楓葉樹、花燈牆及萌寵玩意外，更有「Q版萌寵速畫」、「秋月花燈工作坊」及多個攤位遊戲，可以帶埋毛孩去度過不一樣嘅秋日。

公關姊妹仲話，The Point會員只要喺大埔超級城以4萬積分，或以電子貨幣消費滿$3,000（最多2張唔同商戶電子貨幣發票），即可換領「Häagen-Dazs賞‧明月4件裝月餅禮盒」換領券乙張，換完即止。

即日起至10月7日，新登記成為會員、及於大埔超級城指定珠寶及鐘錶商戶，以電子貨幣單一消費滿$1,000，成功完成首次登記積分仲會送$200禮券㗎！

本文轉載自《晴報

萌寵秋月晚會

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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