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以人為本 共享成果

行政人員版 04:00 2022/09/09

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我有一個牙醫朋友，利用「以人為本，共享成果」的理念，參考我們集團的發展模式，成立牙醫診所連鎖店，在短短幾年間，已經開了7家分店，取得不錯的成績。我很開心我們的理念和模式，在其他行業也能好好地實踐。

我認為在牙醫行業落實「共享成果」，比在廣告業困難。廣告是團隊協作的行業，從業員比較認同共享成果。牙醫雖然也需要團隊的幫忙，但始終自己是主角，顧客也只會認住牙醫，要他們放棄賺到盡，心甘情願地跟員工和股東共享成果應該有點難度。

聽了朋友的分享，我認為他們的成功有幾個重要因素。第一是吸引了認同理念的人。願意跟員工和股東共享成果的，就不是斤斤計較的人，而且對員工好，對病人好的，本身就是一些有醫德的醫生，他們以技術和用心贏得口碑，是他們發展起來的因素。

第二，一些牙醫想專注自己的工作，沒有興趣搞營運、聘請和行政的工作，集團可以為他們代勞。而且自己開診所很孤獨，但作為連鎖店的一分子，卻可以有其他具有相同理念的同事。

第三，行業的「捽數文化」。其他牙醫連鎖店要求「貨如輪轉」，不認同這種文化的醫生，就會被「以人為本，共享成果」的理念所吸引。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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