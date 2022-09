榮獲「香港最佳銀行」  星展香港以數碼與綠色力量創造未來

對於金融企業來說,數碼轉型不僅是滿足社會大眾的數碼生活步伐,更是擺脫傳統營運模式、革新思維的良機,為產品及服務帶來全新體驗。此外,世界日益重視可持續發展,帶動企業增加對於綠色或ESG投資產品的需求。星展香港致力走在最前,既視數碼化為核心價值,亦積極運用敏銳的市場觸覺和豐富經驗,推動企業客戶達成各項可持續發展目標。星展香港今年先後獲業界頒發「香港最佳銀行」獎項,顯示其出色表現得到廣泛認同。



星展香港於2021年全年業績理想,公司按年純利上升27%至69億港元,反映業務多元化和基礎穩固,把握經濟復甦的優勢。



今年更多份權威金融雜誌一致選定為本年度香港最佳銀行,包括《歐洲貨幣》2022年度「Awards for Excellence」的「香港最佳銀行」(Hong Kong’s Best Bank)、《亞洲貨幣》2022年度「Best Bank Awards」的「香港最佳國際銀行」(Hong Kong’s Best International Bank)殊榮,《亞洲金融》2022年度「Country Awards」的「香港最佳國際銀行」(Best International Bank in Hong Kong)、以及《彭博商業周刊》2022年度金融機構大獎的「年度銀行 — 傑出大獎」。

▲ 龐華毅對於星展香港獲業界頒發「香港最佳銀行」獎項與有榮焉。

星展香港行政總裁龐華毅(Sebastian Paredes)稱::「我們對業界給予的肯定感到與有榮焉。憑藉星展穩健的數碼實力,並匯集星展香港4,500多名員工的才華,在面對疫情下,我們為客戶推陳出新,呈獻創新解決方案來推進業務增長。放眼未來,作為香港最佳銀行,星展香港將繼續秉持創新和以客為本的使命,推動可持續發展進程,並積極把握大灣區機遇。」



突破傳統框架 以初創思維展現金融科技力量



早在2009年,星展銀行已明白創新數碼的重要性,率先在內部培訓科技人才,並全面提升所有員工的科技知識。在營運架構上亦增加科技的比例,令數碼化成為銀行的核心價值。客戶需求不斷改變,星展香港為此革新了業務及科技團隊的協作模式,來自不同部門的同事於同一個營運項目上工作,共同擁有關鍵績效指標(KPI),全面提升客戶的銀行服務體驗。現時星展科技人才佔整個銀行集團約三分之一員工數目,足夠與一間新加坡中型科技公司媲美。



數碼年代講求數據為本,星展香港為此建立了數據驅動營運模式(Data-Driven Operating Model),各部門均按照數據決策。此外,在數碼轉型過程中,星展香港以成為雲原生(Cloud-native)企業為目標,研發和推出產品和服務軟件應用程式的流程,均以雲端方式為主,使星展香港能夠迅速應對客戶需求,加快推出產品和服務的速度20至30倍。



這並不代表星展香港忽視親身體驗,而是更加重視親身和綫上體驗無縫連接的「Phygital」體驗,即實體(Physical)配合數碼(Digital),一方面保持人與人之間的聯繫,另一方面引領銀行滿足客戶對銀行服務及產品數碼化的期望。

▲ 星展香港相信,只有超越傳統,更注重技術創新和可持續發展,銀行才能夠適應新常態,滿足新生代的需求。

銀行只有超越傳統,更注重技術創新和可持續發展,才能夠適應新常態,滿足新生代的需求,正是星展香港致力以「Be a Different Kind of Bank」為目標的動力來源。

履行可持續發展承諾 矢志成為造就更美好世界的最佳銀行



可持續發展是星展集團另一重要的策略定位,集團透過了三大支柱來實踐,包括成為負責任的銀行、維持負責任的企業營運,以及創造社會影響力。



在「負責任的銀行」方面,星展集團為企業客戶提供綠色貸款,以支援可持續發展業務,包括協助企業轉型至低碳模式。集團早於2020年6月便發布了全球首個由銀行制定的「可持續轉型融資框架和分類方案」,協助客戶在面對氣候變化的情況下,制定其綠色營運策略及增強韌性。星展香港於2021年批出了總值240億港元的可持續發展貸款,也有份參與發行總值310億港元的可持續發展概念債券。



至於維持「負責任的企業營運」,星展香港在日常營運中執行環保政策,以實現在2022年或之前達至零碳排放目標。星展香港的前線員工現時已換上全新由可持續的有機棉花及再造聚酯纖維混合製成的Polo恤作休閒制服以減低碳足跡,而每件制服相等於約7個回收膠樽。



在「創造社會影響力」層面上,星展集團於2014年成立「星展基金會」,至今在亞洲區培育了逾640間社會企業。星展基金會在今年較早時間更額外撥款1億新加坡元(約5.6億港元),藉此加強社企支援及進一步發展其他公益項目,於既有「商業影響力」(Business for Impact)主軸外,發揮「社區影響力」(Community Impact),雙管齊下以創造更好未來。此外,星展香港另撥款700萬港元,用於支援受第五波新冠疫情影響的香港社會階層,額外更籌得200萬港元捐助於膳心連和樂餉社,由星展香港的客戶和員工合力捐出。



