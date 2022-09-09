香港投資基金公會行政總裁黃王慈明︰「ETF通」聯繫兩地投資市場　持續創新把握灣區互聯互通機遇

過去20年，香港即使經歷過亞洲金融風暴、08年全球金融危機等洗禮，但香港金融業的深度和廣度仍不斷擴展。很多歐美基金公司回歸後非但沒有離場，更以香港為亞洲區總部，亦不斷有中資企業進駐香港，加上「滬港通」、「深港通」以及剛起步的「ETF通」等一系列互聯互通機制的助力，令本港投資產品更多元化，鞏固香港作為環球金融樞紐的地位。



香港投資基金公會行政總裁黃王慈明接受香港經濟日報專訪時表示，香港強積金（MPF）的推出對推動基金業的發展起了一個重要作用。中產人口佔的比例愈來愈大，加上銀行的營銷，還有互聯互通，讓很多國際的基金管理公司來到香港設基地，作為亞太區總部，大家都看到內地基金市場會帶來很多商機。在過去10年，政府積極推動互聯互通，如「基金互認」、「跨境理財通」、「ETF通」等，都希望幫助香港業界把握內地的理財需要，提供便捷渠道讓內地投資者接觸海外市場，監管機構和政府工作可算是厥功甚偉。

▲ 香港投資基金公會行政總裁黃王慈明

投資內地機不可失 盼構建多元投資組合



經濟日報︰持續深化的中港資本市場互聯互通機制，在推動香港金融業發展發揮甚麼影響力？

黃王慈明︰「互聯互通」可分為兩部分，一方面針對機構投資者，如「滬港通」、「深港通」、「債券通」等，另一組針對個人投資者，如「基金互認」、「ETF通」、「跨境理財通」等，兩方面有互補作用，亦可發揮香港作為資產業管理平台的角色，能提供全方位的資產管理和服務。當有內地投資者想投資海外事業，香港的公募基金和投資管理專才正好配合他們的需要。同時，從海外投資者由個人、機構、養老金等方面發現，投資內地是必不可少，在一個均衡的組合內，若缺少投資內地這一塊，會錯失很多機會。所以在過去十多年，香港的角色愈來愈重要，連繫海外與內地投資者如何參與對方的投資市場。



經濟日報︰據你們所知，現時內地投資者對基金投資有何取向？香港的基金產品對內地投資者有甚麼吸引力？

黃王慈明︰內地人民整體在投資組合上有60%至70%放在「磚頭」上，以置業為主，相反，以金融作為資產的佔很少比重。內地的投資選擇比較兩極化，一是銀行或理財產品，二是A股，集中度十分高，愈來愈多內地居民希望構建多元組合，希望資產類別更多元化。香港在這方面扮演很重要的角色，因為不少資金在內地是放置於存款和理財產品，同時不少人也追求較高回報的投資，例如股票市場，重點並不是很籠統地說內地投資者的風險回報在哪裏，而是香港有豐富的產品綫，要怎樣透過「互聯互通」的機制去配合他們的投資需要，構建多元投資組合才是重點。



爭取放寬投資規限 增設投資顧問服務



經濟日報︰「基金互認」是比較早的互聯互通措施之一，惟一直不溫不火，原因是甚麼？有甚麼策略可有助提升其作用？

黃王慈明︰最主要是業者積極參與，可惜法規框架十分嚴苛，很多規定令國際基金公司即使想參與也不能，所以我們也要向監管機構致力爭取放寬，希望將現有的香港公募基金、一些低風險的基金帶給內地投資者，帶來規模效應，提高產品選擇。不一定是全面放寬，但最少內地投資者可以有更多選擇，無論是基金公司、產品、風險程度、投資市場、地域、資產類別等公募基金產品，都可帶給內地投資者更全面的選擇。



經濟日報︰剛起步不久的「跨境理財通」及「ETF通」發展前景如何？長遠而言如何提升對兩地投資者的吸引力？

黃王慈明︰「跨境理財通」比「基金互認」已有不少地方改善了，但它也有自己的制約，如產品現時只能包括中、低風險，選擇和服務範圍過窄，只能幫助客戶執行交易，不能提供投資顧問的服務。對於內地投資者首次出海，很需要投資顧問服務，所以我們也積極與監管機構爭取。如果可逐步放寬限制，其潛力會很大，因為大灣區居民無論是財富、經驗等都對資產配置的需求十分大，是最有條件參與海外市場的一群。我們認為香港作為平台，是最具條件去滿足他們的需要，所以盡量爭取在產品綫和服務等方面有所放寬，令我們能更加服務內地投資者。



至於「ETF通」方面，對於內地投資者，同樣面對產品選擇少的問題，現時只有4款選擇，但相對香港投資者卻有80多款，我們希望令內地投資者在選擇香港產品時可更多元化。除了一些投資在香港股票的ETF之外，也讓他們投資在海外市場，而且也不只限於股票，還有債券，所以在這方面的發展前景很好，因為ETF提供便捷且具成本效益的工具予內地投資者投資海外，令他們更容易追蹤股票的表現等各方面，對於一些不太熟悉海外投資的投資者來說，是很好的「入門版」。同樣我們希望監管機構可以在投資類別、市場、範圍方面逐步放寬，從而令內地投資者全面掌握海外投資這個機會。

▲ 黃王慈明表示若缺少投資內地這一塊，會錯失很多機會。

監管制度須突破 鞏固基金業發展



經濟日報︰「ETF通」正式納入互聯互通後，如何有助促進本地業界與內地基金業界的交流合作？又如何協助香港基金北上拓展市場？

黃王慈明︰現在很多制約來自兩地監管方面的差異，在資格、人員、機構的資格互認，到產品互認方面也並未全面達標。在資格方面，兩地無論是機構或從業員都未有資格互認，在推廣、投資者教育方面有很多掣肘，要有一些突破，便要從根本性看看兩地有沒有一些地方可在資格互認，到產品互認方面可以走前一步。我們可以大灣區作為試點，如果範圍太大可集中在前海方面，最重要是在制度上的突破，這牽涉產品和資格等各方面，令兩地可全面融合。



經濟日報︰一個區域的金融業發展，須各個範疇互相配合，基金／資產管理業界如何與其他界別共同協作，達至相輔相成？

黃王慈明︰基金業是一個龍頭的行業，因為它帶動整個價值鏈，包括債券商、託管人、信託人和相關專業機構，所以很多地方都致力發展基金業，藉此帶動整個金融業的鏈條。而香港要研究怎樣去鞏固和強化這方面的工作，此外，金融不能脫離實體，最終金融是與實體經濟息息相關，例如基金，它為上市公司或企業帶來資金，所以從基金角度怎樣令上市公司或底層公司達標，推動整個ESG（環境、社會及管治）概念。



ESG屬大勢所趨 冀盡快通關接通國際



經濟日報︰近年金融界非常重視ESG方面的發展，其中基金業界有何重點部署？相關投資產品對內地投資者有沒有吸引力？

黃王慈明︰這是很初階的，透過向投資者進行調查，發現大家對ESG概念比較模糊，對於當中包含甚麼大家都處於摸索階段，不單是內地，香港投資者如是，比較多認識的都是機構投資者或養老基金。過去十年，他們已致力要求投資管理人將ESG包含入整體投資管理流程內。



個人方面，無論香港或內地很多人，已開始認識ESG，但很多時投資者都會疑惑ESG是否代表在回報方面他們要犧牲一些回報，因為ESG被認為與慈善、環保有關，我們要向投資者進一步解釋這些概念。當中牽涉很多方面，如要在該類別中選擇最好的、在ESG或減碳方面做得最多、如何透過與上市公司管理層商討改善公司管治，由被動式到主動式，觀察他們在未來減排、減碳方面的路徑，他們如何處理風險和改善，從而達致「零排放」，這些都是不同種類的策略。我認為未來要做好投資者教育，令他們明白ESG是大勢所趨，在風險回報方面都有正面作用。



經濟日報︰就香港強化大灣區金融樞紐地位及拓展區內綠色金融中心，公會對新一屆政府及有關部門有何期望及建議？

黃王慈明︰首先，最迫切是通關。雖然隔離措施已減至3天，但也未如理想，一日維持檢疫措施，對很多海外從業員來說仍會卻步，每一個行程都增加複雜性和成本，所以首要盡快和海外通關。當然和內地通關也很重要，因為是一個重要的市場，希望政府盡快讓我們知道接下來的時間表和其考慮因素。



第二，找到新的增長點，因為內地正改革養老金制度，過往一直十分依賴第一支柱（基本養老保險），同步亦十分積極發展第二支柱（企業年金及職業年金），而第三支柱（個人或家庭自主安排年金）亦逐漸發展，當他們發展養老金市場時，能否有些途徑令養老金中部分資產可配置在海外，而香港有公募基金如MPF，能否讓內地養老金第二和第三支柱去投資，這當然牽涉很多跨境資金、選擇等問題，我們希望可盡量爭取這個大方向，一方面配合內地養老金的發展，同時吸引更多海外基金公司來香港設點，服務內地養老金市場。



第三，「互聯互通」的框架已存在，基本工作已完成，監管機構也做了很多工作，但最後一步希望政府官員可向中央反映，這些制度和計劃是十分好，但比較多制約，令很多機構和產品，即使很合適也未能參與，希望中央政府明白，全面發揮香港的優勢。同時「債券通」等也有地方需要優化，如產品的選擇、技術安排等，因為其要求並未與海外的做法達成一致。



ESG方面，政府可留意香港有甚麼優勢，無論在數據、人才上，我們有沒有找到一些獨特性的定位，如香港可設立內地ESG的數據庫，讓海外投資者可利用到這類型的數據庫。在ESG推行時，不要只推進香港本地的東西，因為很多在香港設點的公司是跨國公司，他們不想各個地方都有一套制度，令產品在不同地方都要符合其監管要求，這是十分困難，亦沒有成本效益。我們會考慮香港能否在區內帶領與其他監管機構有一個統一的標準和定義等，出現規模效應，而香港可以在這方面起領導作用，推動區內有共同語言、定義和標準。



此外，MPF的投資限制太多，基本上現在的法規框架與20年前沒有分別，但市場已急速發展，希望政府可重新檢討投資限制，亦希望有前瞻性，過去注重累積期，但愈來愈多人退休，到了提取期，但現在的框架未能配合提取期的產品設計需要，我們希望政府或積金局願意將整個強積金框架，特別是投資方面重新檢討，以配合更長遠的發展。

統籌：張志慧、朱震、劉麗麗

撰文：施明銘、實習生 吳紫茵

視頻：馬錦輝、黃耀文、吳俊彪

攝影︰黃建輝、本報資料圖片庫