發現式商務——網購業務的未來

▲ 今日今日發展網購，也要「贏在起跑線上」，主動創造需求，而非被動滿足需求。

今時今日，營商要更懂得靈活變通。人們購物的行為不斷受潮流及生活習慣所影響，但即使有所改變，仍有一些永恆不變和人為的因素，左右人們的消費行為。商家既要因應市場形勢而調整策略，但同時不能忘記構成精彩購物體驗的元素，才能夠在競爭激烈的環境中生存下來。



近年隨着商業活動走向網上世界，數碼商務改變了人們發現和購買商品的方式。人們由去實體店購物變成時刻於網上購物，使營銷人員不斷轉變方式緊貼消費者，確保他們長期存有購物慾望。隨着嶄新購物方式令購物體驗更闊更深入，購物行為的覆蓋範圍變得更廣，速度變得更快。人們不斷尋找本地和全球的內容創作者並向他們購物，同時在網上分享自己的經驗和推介，以及以實時訊息的方式從品牌手上獲取個人化的回覆。這個在購物前獲得資訊、與他人分享經驗的過程，就是「發現式商務」（Discovery Commerce）的核心基礎。



娛樂與購物體驗其實有著密切的關係，所以我們看到現時吸引消費者購物的方式，都滲入了不少娛樂、官能刺激甚至心理因素，務求挑動消費者的慾望，令他們享受購物過程所帶來的樂趣。在社交媒體開設短片直播，在網站成立數碼櫥窗，甚至更頻繁參與不同性質的網購活動，能夠使消費者對於購物的刺激感和期待感獲推至新境界。



藉創新吸引消費者，驅動發現式商務



新科技改變了商業運作模式，激發創新，創造了全新購物體驗。由於整個世界有越來越多商品供選擇，內容創作者不再只是品牌大使，而是同一時間化身為新的銷售渠道，協助品牌增加與全球各地消費者直接接觸的機會，從而了解消費者的喜好，產生與品牌相關的新話題，提供個人化支援予消費者，產生品牌與消費者的良性互動。



成功的品牌樂於透過不同的渠道、創新的方式和概念帶出訊息，它們願意與內容創作者合作，喜歡製作影片、喜歡設計情緒主導和產品主導的創意內容，以便了解哪種營銷方式最適合。這些品牌明白到既觸動消費者情緒且與消費者有關連的創意內容，能夠擴大品牌的接觸面，建立消費者對品牌的愛，順利的話更有助品牌減少透過傳媒宣傳的成本。



陽獅集團（Publicis Group）亞太區首席產品與方案官彭曼妮（Sapna Nemani）形容：「有了發現式商務，每次品牌與消費者的互動，都是實時學習的機會，理由是當你發現消費者未有想起你的品牌時，你有能力吸引他們的注意力，鼓勵他們討論你的品牌，發現式商務的確威力很強大。」

▲ 協助消費者發現產品內容，然後確保他們走完整個購物過程，是現時每個營銷人員的終極目標。

投資發現過程就是投資未來



成功協助消費者發現和購買產品是營銷的最高境界。經驗豐富的營銷人員現時早在消費者有購物動機前，便把握機會聯繫消費者，以及善用強大的科技（例如人工智能、機器學習）和具創意的營銷技巧來預測消費者的想法。發現式商務的發展潛力非常大，根據埃森哲的調查，總值4920億美元的全球社交媒體商務行業，預計於直至2025年為止，行業總值將增至1.2萬億美元，為傳統電子商貿增速的3倍（註1）。



對於商家來說，發現式商務就是發掘對公司業務有需求，但事前未知悉的消費者群體；而對於消費者來說，這些時刻都是機緣巧合。當產品或服務成功根據消費者的獨得興趣、欲望和需要而找上門，消費者就會感到「終於有人知道我需要什麼了」。這個方法也令消費者由搜尋到購物的體驗變得更加無縫。



每個與消費者接觸的機會，都可能增加多一個忠誠客戶，所以消費體驗越流暢，就能夠令更多消費者無縫體驗從發現到購物的過程。這有賴出色的營銷人員對身邊事物保持好奇心，時刻不斷進步，適當運用數據協助決策，緊貼消費者的需要和想法。



Shein首席市場官苗苗稱：「在消費者購物的初始階段，為他們創造良好體驗，不但令消費者更容易和自然地接收產品資訊，也令我們與消費者保持更緊密的聯繫。我們會因此更注重完整的消費體驗，消費者也能無壓力地了解我們的品牌概念，以及我們為他們挑選的產品。」

▲ 影片、情緒主導和產品主導的創意內容，最容易拉近消費者與產品的距離。

強大的發現引擎



促進發現是Meta的科技優勢。Meta的科技會鎖定哪些人已經花了時間發現，然後有效率地促進使消費者由發現品牌到完成購買品牌產品，最終協助商家接觸全新和意料以外的受眾。



人們一直希望在購物體驗中找到靈感、親切感並與品牌建立聯繫，而未來他們仍會繼續有這個想法。因此，Meta透過科技捕捉了這個人類永恆的定律，成功建立強大且有關連的發現引擎。



現時多達36億人（註2）每個月透過Meta的科技建立社群及與其他人更緊密地聯繫。最近一個研究顯示，約有73%受訪的網購消費者是透過Meta科技（註3）來發現新品牌和新產品。



頂尖的營銷人員均會樂意使用Meta發現式商務來實踐今日和未來的營銷策略，現是在時候學習如何利用發現式商務方案帶動業務增長，以及與Meta企業合作夥伴一起合作，火速提升消費者發現品牌的體驗，使公司走在市場前列。



註1：Accenture Research, Social Commerce, 2021

註2：Meta 2022年第二季業績

註3：“Discovery-Led Shopping Study” by GFK



（特約）