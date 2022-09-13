法興證券 重視開價質素　維護客戶買賣「窩輪」利益

▲ 法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹指出，作為首個提倡「重視開價質素」的窩輸發行商，法興證券一貫重視維護客戶利益，以致能贏得他們的信任。

獎項：金融服務—最佳窩輪發行商



法興證券在香港上市衍生產品市場一直具有領導地位，早於1996年已踏足香港窩輪市場，不但在產品發行量、市場資金流入等各方面均名列前茅，更成為首個提倡「重視開價質素」的發行商，力求維護客戶利益。法興證券在應屆「智富品牌及企業大獎」中，勇奪「最佳窩輪發行商」的殊榮。



作為香港衍生產品的主要發行商，法興證券進軍本地窩輪市場達四分之一個世紀，歷年在相關領域上建立了良好的信譽和口碑，備受眾多投資者信賴。法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹（Eva）指出，歷年來無論經濟環境和市況如何，以至面對昔日的金融危機與現今的疫情，該行在產品發行、維持開價及投資教育等三大領域，皆從未間斷，多年來陪伴投資者跨越高山低谷，因而能成為他們心目中可靠的投資夥伴。



緊貼市場趨勢 爭取理想回報



提到在窩輪發行能一直推持前列位置，Eva 深信，除了歷史悠久與信譽卓著兩大重點外，不斷與時並進亦是法興證券穩佔領先位置的主要因素。「我們素以擁有優良傳統為榮，卻不會為此固步自封。而是在現有的成功基礎上，積極緊貼市場趨勢，配合投資者的取態及需求不斷轉變，適時推出多元投資策略及新產品，當中廣及不同類型、板塊及國家指數，如美股指數認股證（窩輪）等，每一隻窩輪的行使價及年期亦不盡相同，務求能盡應所需，助他們獲取最大的便利和爭取理想的回報。」



Eva 進一步闡述法興證券的發展進程時稱，當中令團隊上下尤為引以為傲的成就，並不僅止於近年新上市的輪證產品數目屢創新高（見表一），更重要是走在行業的前端，力求為投資者帶來更大的保障。

表一：

轉型綫上講座 加強客戶關係



「我們一向重視為投資者帶來優質的窩輪買賣體驗，故在推出不同類型的窩輪產品之餘，也成為2016年提倡窩輪『開價質素的重要性』的先驅，創業界先河！」Eva 續說，藉此期望能縮窄窩輪的買賣差價，同時有助加大流通量，以及維持產品表現的穩定性，令投資者感受到公平的買賣體驗，由此並可增強對法興證券作為窩輪發行商的信心。



深明窩輪投資有道，必須有一定的基礎知識。Eva 直言，法興證券以往舉辦很多投資者講座，近年因應疫情採用網上平台進行專業分享，如在網站定期推出「輪證教室」，涵蓋「窩輪」及「牛熊證」兩大類衍生產品，並分設基本、進階及實戰課程，讓希望吸收相關資訊的投資者，可按本身的投資經驗或對產品的熟悉程度作出選擇。「與講座比較，將投資者教育移師至綫上舉行，更能突破時地及人數限制，由此不但與客戶的關係更見緊密，也能藉此接觸更多對窩輪投資感興趣的普羅大眾。」



推出更多槓桿證產品



展望業務持續擴展，Eva 表示，憑藉法興證券在歐洲市場的領導地位，現時亦積極在香港、新加坡及台灣市場發行上市產品，未來將繼續肩負推動上市產品多元化的重任，為更多投資者提供不同的交易選擇。



提供最新市況 保障客戶利益



隨着市場競爭愈趨激烈，加上科技不斷進步，Eva 強調，現今投資者只要登入網絡世界，即可隨時找到海量的市場資訊，卻難辨真偽。有見及此，法興證券除了致力維持良好的開價質素外，也透過持續革新網站，如加入大量個人化設計及互動元素，使投資者可隨時掌握最新市況及窩輪產品走勢分析，不遺餘力地提升資訊透明度。



「我們很早已將多項市場數據放到網站予投資者參考，當中包括於2016年率先提供發行人積極指標的數據，讓他們可通過觀察『一格買賣差價產品數目』、『平均買賣差價』、『維持一格差價時間』，以及『平均最佳買入/賣出流通量』等四大數據，為發行商的開價積極性評分。」Eva 補充，時至今天，有關積極指標更由初期僅供投資者了解並監察法興證券的開價積極性，逐步擴展至覆蓋市場上所有發行商及其產品，從而增加本港輪證市場的透明度。



（資料由客戶提供）

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