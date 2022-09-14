表揚機構可持續發展貢獻　　鼓勵業界自強不息應對新常態

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極端天氣和傳染病肆虐，使社會各界更加重視可持續發展的重要性。香港品質保證局（HKQAA）為推動機構在新常態下提升抗逆韌力，並將減碳排、環境、社會及管治（ESG）納入管理決策及日常營運之中，支持香港邁向碳中和及可持續發展，今年再度舉辦「機構嘉許大獎2022」， 嘉許在過去一年有傑出貢獻的機構、領袖和前線人員，並獲得各界踴躍參與，合共有超過200間機構及場所獲表揚。頒獎禮於8月26日假尖沙咀凱悅酒店順利舉行。
HKQAA作為香港政府於1989年成立的非牟利機構，一直致力引進國際先進管理體系及開發嶄新服務，協助社區及商界面對不同挑戰。今年HKQAA繼續發揮推動者的角色 ，推出有關「抗逆貢獻」、「碳中和貢獻」及「ESG 貢獻」的嘉許項目，表揚不同機構在大範疇的貢獻。當中有161個場所獲得「抗逆貢獻金章」，另有41間機構獲貢獻管理嘉許獎項。獲獎機構及場所分布於各行各業，覆範疇較去年更多，涵蓋物業管理、地產發展、建築、工程、飲食、展覽、物流、電訊、製造、環保、青年服務和社福機構等界別。
推動業界分享借鏡 表揚領袖及前線人員
HKQAA主席何志誠工程師表示：「過去數年，無論香港社會或大眾都面對很多危機，氣候變化固然是挑戰，新冠疫情也大大影響經濟民生。幸好社會上仍有不少勇於承擔的機構，一直以正面的態度應對挑戰，在努力穩住核心業務的同時，積極為社區伸出關懷之手，為可持續發展出一分力，因此HKQAA希望藉『機構嘉許計劃』鼓勵一眾在抗逆、碳中和及ESG方面努力作出貢獻的機構，推動大家彼此分享經驗，持續追求進步，並為業界樹立榜樣，攜手促進商界和社會整體的可持續發展。」
副主席黃家和先生補充：「面對疫情及社會發展，機構領袖和前線人員，都扮演十分重要的角色，所以大獎亦設有個人獎項，肯定他們所作出的貢獻。獲嘉許的傑出貢獻領袖在新常態下不斷靈活應對挑戰，提升機構管理水平，亦關懷員工及社區需要，支持為低碳環保。而獲嘉許的前線人員，在疫情期間，一直謹守崗位，用心服務人群。」
總裁林寶興博士說：「相信往後的日子，這些得獎者將繼續發揮領頭的角色，鼓勵更多機構及業界人士，加強應對不同風險的能力，從而提升衛生抗疫、營運持續、碳中和及ESG方面的表現，惠及整個社會。」
率先開發嶄新倡議 積極促進知識交流
除了出席頒獎禮，一眾得獎機構將透過HKQAA網上智庫平台「LightShare」（「分享易」），分享有關抗逆貢獻、碳中和及可持續發展課題的實踐經驗。HKQAA副總裁陳沛昌先生表示，該平台是HKQAA為了回饋社會而開發的，銳意以創新簡便的知識分享和連結協作方式，支援企業、商會、協會、教育機構及社福團體等，促進人才及技能培訓，推動跨界別交流合作；另一方面亦協助社會企業和社福團體支援有需要人士，獲取新技能並重新投入就業市場，加強社會整體的抗疫靭性，達致「多贏」局面。
此外，HKQAA今年亦率先開發有關氣候風險及ESG 披露的倡議，以及綠色和可持續金融專才培訓和註冊等服務。這些新倡議將有助銀行和金融機構做好準備，以滿足最新氣候風險管理和披露監管要求。12月初，HKQAA更會舉辦國際性專題研討會，以「可持續金融及氣候適應‧香港 2022」為主題，邀請國際及業界領袖專家主講，分享最新發展及未來趨勢，促進知識交流。
香港品質保證局碳中和貢獻先鋒機構、傑出貢獻管理大獎得獎機構、領袖和前線人員名單（排名不分先後）
「抗逆貢獻金章」名單及更多有關「機構嘉許大獎2022」詳情，請按此： https://www.hkqaa.org/cmsimg/166151884820220826_enews_layout5.pdf
（特約）