表揚機構可持續發展貢獻　　鼓勵業界自強不息應對新常態

極端天氣和傳染病肆虐，使社會各界更加重視可持續發展的重要性。香港品質保證局（HKQAA）為推動機構在新常態下提升抗逆韌力，並將減碳排、環境、社會及管治（ESG）納入管理決策及日常營運之中，支持香港邁向碳中和及可持續發展，今年再度舉辦「機構嘉許大獎2022」， 嘉許在過去一年有傑出貢獻的機構、領袖和前線人員，並獲得各界踴躍參與，合共有超過200間機構及場所獲表揚。頒獎禮於8月26日假尖沙咀凱悅酒店順利舉行。



HKQAA作為香港政府於1989年成立的非牟利機構，一直致力引進國際先進管理體系及開發嶄新服務，協助社區及商界面對不同挑戰。今年HKQAA繼續發揮推動者的角色 ，推出有關「抗逆貢獻」、「碳中和貢獻」及「ESG 貢獻」的嘉許項目，表揚不同機構在大範疇的貢獻。當中有161個場所獲得「抗逆貢獻金章」，另有41間機構獲貢獻管理嘉許獎項。獲獎機構及場所分布於各行各業，覆範疇較去年更多，涵蓋物業管理、地產發展、建築、工程、飲食、展覽、物流、電訊、製造、環保、青年服務和社福機構等界別。

▲ HKQAA主席何志誠工程師（左二）希望藉機構嘉許計劃，推動機構不 斷追求進步，攜手促進商界和社會的可持續發展。旁為副主席黃家和（右二）、 總裁林寶興（左一）和副總裁陳沛昌（右一）。

推動業界分享借鏡 表揚領袖及前線人員

HKQAA主席何志誠工程師表示：「過去數年，無論香港社會或大眾都面對很多危機，氣候變化固然是挑戰，新冠疫情也大大影響經濟民生。幸好社會上仍有不少勇於承擔的機構，一直以正面的態度應對挑戰，在努力穩住核心業務的同時，積極為社區伸出關懷之手，為可持續發展出一分力，因此HKQAA希望藉『機構嘉許計劃』鼓勵一眾在抗逆、碳中和及ESG方面努力作出貢獻的機構，推動大家彼此分享經驗，持續追求進步，並為業界樹立榜樣，攜手促進商界和社會整體的可持續發展。」



副主席黃家和先生補充：「面對疫情及社會發展，機構領袖和前線人員，都扮演十分重要的角色，所以大獎亦設有個人獎項，肯定他們所作出的貢獻。獲嘉許的傑出貢獻領袖在新常態下不斷靈活應對挑戰，提升機構管理水平，亦關懷員工及社區需要，支持為低碳環保。而獲嘉許的前線人員，在疫情期間，一直謹守崗位，用心服務人群。」



總裁林寶興博士說：「相信往後的日子，這些得獎者將繼續發揮領頭的角色，鼓勵更多機構及業界人士，加強應對不同風險的能力，從而提升衛生抗疫、營運持續、碳中和及ESG方面的表現，惠及整個社會。」

▲ 頒獎嘉賓與碳中和貢獻先鋒機構代表、傑出機構領袖及代表合照。

率先開發嶄新倡議 積極促進知識交流

除了出席頒獎禮，一眾得獎機構將透過HKQAA網上智庫平台「LightShare」（「分享易」），分享有關抗逆貢獻、碳中和及可持續發展課題的實踐經驗。HKQAA副總裁陳沛昌先生表示，該平台是HKQAA為了回饋社會而開發的，銳意以創新簡便的知識分享和連結協作方式，支援企業、商會、協會、教育機構及社福團體等，促進人才及技能培訓，推動跨界別交流合作；另一方面亦協助社會企業和社福團體支援有需要人士，獲取新技能並重新投入就業市場，加強社會整體的抗疫靭性，達致「多贏」局面。

此外，HKQAA今年亦率先開發有關氣候風險及ESG 披露的倡議，以及綠色和可持續金融專才培訓和註冊等服務。這些新倡議將有助銀行和金融機構做好準備，以滿足最新氣候風險管理和披露監管要求。12月初，HKQAA更會舉辦國際性專題研討會，以「可持續金融及氣候適應‧香港 2022」為主題，邀請國際及業界領袖專家主講，分享最新發展及未來趨勢，促進知識交流。

▲ 頒獎禮邀請了國際標準化組織質量管理體系標準聯合技術協調小組主席、國際標準化組織ESG策略諮詢小組成員倪國夫博士，通過影片作介紹有關ESG的國際標準及倡議最新發展。

▲ 九龍樂善堂總幹事劉愛詩, MH（中）、晶苑國際集團有限公司集團品質及可持續發展高級經理鍾耀麟（右）擔任嘉賓講者，在會上分享抗逆及碳中和實踐經驗。

香港品質保證局碳中和貢獻先鋒機構、傑出貢獻管理大獎得獎機構、領袖和前線人員名單（排名不分先後）

「抗逆貢獻金章」名單及更多有關「機構嘉許大獎2022」詳情，請按此： https://www.hkqaa.org/cmsimg/166151884820220826_enews_layout5.pdf



（特約）