灣仔全新日系酒店 入住東瀛風榻榻米客房

疫情以來，相信港人最掛念去日本旅行，雖然現時已有日本旅行團可以「回鄉」，但始終未能自由行，回港酒店檢疫限制，大費周章讓人卻步。想重拾住日式旅館風情，灣仔新開業的明怡美憬閣精選酒店（AKI Hong

...