灣仔全新日系酒店 入住東瀛風榻榻米客房 副刊版 2022/09/10 分享： 分享： 疫情以來，相信港人最掛念去日本旅行，雖然現時已有日本旅行團可以「回鄉」，但始終未能自由行，回港酒店檢疫限制，大費周章讓人卻步。想重拾住日式旅館風情，灣仔新開業的明怡美憬閣精選酒店（AKI Hong ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 海陸假期Seacation 坐豪華帆船 住千呎總統套房 2022/09/03 海陸假期Seacation 坐豪華帆船 住千呎總統套房 第六代山頂纜車升級啟航 全新綠色車身 擴大車廂及車站 2022/08/27 第六代山頂纜車升級啟航 全新綠色車身 擴大車廂及車站 海洋公園港島南海上觀光遊 $90起探索中環香港仔生態學保育 2022/08/26 海洋公園港島南海上觀光遊 $90起探索中環香港仔生態學保育 西港城深度探秘 首度開放天台威尼斯窗曝光 2022/08/22 西港城深度探秘 首度開放天台威尼斯窗曝光 銅鑼灣舊樓天台大改造 建築師重塑兒時天台回憶 2022/08/20 銅鑼灣舊樓天台大改造 建築師重塑兒時天台回憶 日本 酒店 灣仔 酒吧 Staycation 威士忌