中秋夜賞立體光雕投影 《綻放大館》照亮檢閱廣場 副刊版 2022/09/10 分享： 分享： 今個中秋夜，大家又有多一個好去處了。中環大館呈獻全新的立體光雕投影《綻放大館》，12分鐘的色彩繽紛匯演，濃縮了大館超過160年的歷史。如果想了解明白，或許要補一補大館的歷史才成。 今次動感十足的奇幻匯演 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 尖沙咀凱悅推出韓國香印提子下午茶 品嘗果味鹹甜美食 今日 尖沙咀凱悅推出韓國香印提子下午茶 品嘗果味鹹甜美食 口利福周日點心放題Brunch 任點任食4小時兼送一瓶香檳 2022/09/05 口利福周日點心放題Brunch 任點任食4小時兼送一瓶香檳 台灣肉包兔登陸星街小區 中秋節藝術裝置3大打卡位 2022/09/05 台灣肉包兔登陸星街小區 中秋節藝術裝置3大打卡位 展城館設戶外棋盤裝置 DIY燈籠認識屋邨文化 2022/09/05 展城館設戶外棋盤裝置 DIY燈籠認識屋邨文化 城景國際推出中秋榴槤香芒下午茶自助餐 送榴槤月餅預訂可享85折 2022/09/03 城景國際推出中秋榴槤香芒下午茶自助餐 送榴槤月餅預訂可享85折 中秋節 大館 表演 澳洲 中環 下午茶 馬會 中電 好去處 戰機