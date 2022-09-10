中秋夜賞立體光雕投影 《綻放大館》照亮檢閱廣場

今個中秋夜，大家又有多一個好去處了。中環大館呈獻全新的立體光雕投影《綻放大館》，12分鐘的色彩繽紛匯演，濃縮了大館超過160年的歷史。如果想了解明白，或許要補一補大館的歷史才成。

今次動感十足的奇幻匯演

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